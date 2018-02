Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u Ankara Palas'ta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi öncesinde protesto etti

Vatan Partisi’nin gençlik kolu Öncü Gençlik üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara’da bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’u, Ankara’daki Palas Otel önünde protesto ettiler. Protesto eylemi Rex Tillerson otelde Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşürken yapıldı.



"Katil Tillerson Türkiye'den defol", "Katil ABD işbirlikçi PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", " Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" " Hepimiz polisiz PKK'ya yeteriz", "Mehmetçik'in katili Amerika", "Atatürk gençliği görev başında", " Yankee go home" sloganları atan gençlik, Tillerson'un bulunduğu Palas Otel'e yürüdü.



"DEFOLUN BU TOPRAKLARDAN"







Ardından Vatan Partisi Genel Merkezi önünde toplanan Öncü Gençlik, basın açıklaması yaptı. Öncü Gençlik üyeleri adına basın açıklaması yapan Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, Türkiye’ye ve Türk halkına yönelik uluslararası, siyasi ve ekonomik her türlü tehdidin arkasında ABD'nin olduğu söyledi. Ergenekon tertibini, 24 Temmuz 2015'te terör örgütüne karşı başlatılan operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimini, Fırat Kalkanı Harekatını hatırlatan Diş, "Şimdi kahraman ordumuz Zeytin Dalı Harekâtıyla Türkiye’ye terör ihraç ettikleri sözde Kürt koridorunu, 2. İsrail denemesini kapatıyor. Batı Asya’yı pisliklerden temizliyor." dedi.







" Duyduk ki bölücü terör örgütüne 4900 tır silah ve 550 milyon dolar para veren, ondan sınırımızda ordu kurmak isteyen ABD’nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Afrin ile ilgili “kaygılıymış.” Onun kaygısı paralı köpeklerinin Batı Asya’nın çöllerine gömülmesinden… Bunu bütün dünya biliyor ama yine de “kaygılanmasın.” Afrin Operasyonu, Zeytin Dalı Harekâtı; bütün insanlık için, insanlık düşmanı bir terör örgütüne ve dünyanın en büyük teröristine karşı yapılıyor. Rex Tillerson’a “bir karşılama yapalım” dedik. Önceki gün Lübnan’daydı. En güzel karşılamayı Türk jetlerinin sanatsal ahenkli sesleri yapmıştır ona. İkinci güzel karşılamayı da biz Türk gençleri yapıyoruz. Türk gençliğini iyi tanırlar. 68’den tanırlar. Başlarına geçen çuvaldan tanırlar. Rex Tillerson’u Türk gençliğinin en gür sesiyle karşılıyoruz. Alsın bu mesajımızı Trump’a ve Pentagon’daki kodamanlara götürsün. Artık sonunuz geldi! Dün nasıl denize döktüysek, bugün de Batı Asya’nın çöllerine gömüyoruz sizi. Boyunuzun ölçüsünü yine aldınız, defolun bu topraklardan; düşün insanlığın yakasından! " dedi.



Açıklamanın tam metni:



Türk milletinin ve Türk gençliğinin fedakârlıklarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti yeniden bir beka sorunu ile karşı karşıya.



Bu sorunun kaynağı ise emperyalist güçlerdir.



O emperyalist güçlerin küstah temsilcilerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson; nam-ı diğer “Petrolcü Rex” bugün Türkiye’mizin Canevi Ankara’da. Karşımızda bulunan Ankara Palas Oteli’nde…

Ülkemizin varlığını ve birliğini tehdit eden meselelerin kaynağının ABD emperyalizmi olduğu çok açıktır.



• 15 Temmuz gerici darbe kalkışmasının arkasında ABD vardı.



• İstanbul’un, Ankara’nın göbeğinde patlayan, patlatılan bombaların arkasında ABD vardı.



• Bölücü terör örgütü PKK’nın Güneydoğu’daki şehirlerimizin içine, caddelerine, sokaklarına hendekler kazdığı ve tuzaklar kurduğu sözde özerklik ayaklanmalarının arkasında ABD vardı.



• Güneydoğu sınırımızda bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD üzerinden yaratılmaya çalışılan terör koridorunun ve 2. İsrail Devleti girişiminin arkasında ABD var. İşte verdikleri silahlar, akıttıkları milyon dolar dolarlar... Alfabenin çeşitli harfleriyle 3 ayda bir isim değiştirttikleri bölücü terör örgütüne 4900 tır silah vermişlerdi, PYD’den ordu kuracaklarını söylediler; daha dün 550 milyon dolar bütçe çıkarttılar.



• Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı yurtta ve cihanda terörü ve uzantılarını ezerken yalanla ve çarpıtmayla bozgunculuk örgütleme eyleminin arkasında ABD var.



Türkiye’ye ve insanlarımıza yönelik uluslararası, siyasi ya da ekonomik her türlü tehdidin arkasında ABD var, biliyoruz. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle.



Fakat bu hep böyle gidecek değildi.







Önce Türk ordusuna ve aydınlarına kumpas kurdukları Ergenekon tertibini çökerttik.



Sonra 24 Temmuz 2015’te başlayan operasyonlarla “kara gücümüz” dedikleri bölücü terör örgütünü dağ, bayır, şehir demeden etkisizleştirmeye başladık.



Ardından 15 Temmuz’da devlet ve millet olarak darbe kalkışmasını püskürttük.



5 yıldır bitiremedikleri, işgallerinin ve terör destekçiliklerinin bahanesi olan IŞİD’i Fırat Kalkanı Harekâtıyla 5 ayda bitirdik.



Şimdi kahraman ordumuz Zeytin Dalı Harekâtıyla Türkiye’ye terör ihraç ettikleri sözde Kürt koridorunu, 2. İsrail denemesini kapatıyor. Batı Asya’yı pisliklerden temizliyor.







Duyduk ki bölücü terör örgütüne 4900 tır silah ve 550 milyon dolar para veren, ondan sınırımızda ordu kurmak isteyen ABD’nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Afrin ile ilgili “kaygılıymış.”



Onun kaygısı paralı köpeklerinin Batı Asya’nın çöllerine gömülmesinden… Bunu bütün dünya biliyor ama yine de “kaygılanmasın.”



Afrin Operasyonu, Zeytin Dalı Harekâtı; bütün insanlık için, insanlık düşmanı bir terör örgütüne ve dünyanın en büyük teröristine karşı yapılıyor.



Rex Tillerson’a “bir karşılama yapalım” dedik.



Önceki gün Lübnan’daydı. En güzel karşılamayı Türk jetlerinin sanatsal ahenkli sesleri yapmıştır ona.



İkinci güzel karşılamayı da biz Türk gençleri yapıyoruz.







Türk gençliğini iyi tanırlar. 68’den tanırlar. Başlarına geçen çuvaldan tanırlar.



Rex Tillerson’u Türk gençliğinin en gür sesiyle karşılıyoruz.



Alsın bu mesajımızı Trump’a ve Pentagon’daki kodamanlara götürsün.



Artık sonunuz geldi!



Dün nasıl denize döktüysek, bugün de Batı Asya’nın çöllerine gömüyoruz sizi.



Boyunuzun ölçüsünü yine aldınız, defolun bu topraklardan; düşün insanlığın yakasından!"





ulusal.com.tr