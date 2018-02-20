Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, Eskişehir'de Öncü Gençlik üyelerinin "Atatürksüz müfredata hayır" açıklaması yapmasının ardından burslarının kesilmesine dair basın açıklaması yaptı. Diş, "Vatan Partisi'ne yöneltilmiş olan 'milli birliği ve bütünlüğü zedeleme' iddiasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Vatan Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönülden bağlananların, Türkiye'ye hizmetler sunanların partisidir" dedi

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, Eskişehir'de basın açıklaması yaptı.



Yaptıkları bir basın açıklaması nedeniyle parti üyelerinin, gençlik kolu üyelerinin çeşitli soruşturmalara uğradığını belirten Diş, herhangi bir karar olmadan gençlik kolu üyeleri hakkında daha ileri, hukuksuz olduğunu düşündükleri uygulamalarla karşılaştığını ifade etti.



6 Öncü Gençlik üyesinin milli birlik ve bütünlüğü zedeledikleri gerekçesiyle bursu ve kredisinin kesildiğini hatırlatan Diş, bir arkadaşının da kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda soruşturmadan geçtiğini söyledi.



Hazırlanan raporun kendilerine tebliğ edilmediğinin altını çizen Diş, "Bu raporda milli birlik ve beraberliği zedelediğimiz söyleniyormuş. Bu hukuksuzluğun düzeltilmesi sebebiyle bu basın toplantısını düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.



Aykut Diş "Vatan Partisi'ne yöneltilmiş olan 'milli birliği ve bütünlüğü zedeleme' iddiasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Vatan Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönülden bağlananların, Türkiye'ye hizmetler sunanların partisidir." diye konuştu.



Diş şunları söyledi:



"Afrin'e büyük desteği Vatan Partisi, gençler veriyor. Bu iddialarla partimiz ve eylemlerimiz zan altında bırakılıyor. Buna asla sessiz kalmayız.



Nerede şehit haberi olsa Vatan Partisi gençler orada. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin terör örgütlerine silah vermekle övünen dışişleri bakanı buradaydı. Biz de orada onun karşısındaydık.



Biz şunu biliyoruz: 81 ilde örgütlü Türkiye'nin tüm merkezlerinde valiliklerinde, kaymakamlıklarla, emniyet müdürlüklerinde uyumlu ilişkilerimiz var. Eskişehir’de neden yok dedik.



Bu meseleyi keyfi ve şahsiyete dayanan bir mesele olduğunu düşünüyoruz. 18 yaşını geçmiş parti üyelerimizin partiyi temsil eden beyanlarda bulunması engellenemez.



İl emniyet müdürlüğü Engin Dinç’in adı pek çok karanlık olayda geçiyor. Birincisi, 85 sanıklı FETÖ'yle bağlantısı neredeyse kesinleşmiş, Hrant Dink davasının sanığı.



Mc Donald’s bombalanması ve Rahip Santoro’nun öldürülmesi, McDonald’s bombalanmasının faillerinden biri olan Erhan Tuncel’in, soruşturmanın dışında tutularak muhbir yapılması da yine Dinç’in döneminde gerçekleşmiş."



ulusal.com.tr

