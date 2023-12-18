Vatan Partisi Öncü Gençlik'ten CHP'nin Alman Vakıfla Yapacağı İş Birliğine Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye karşıtı faaliyetleri fonlayan Alman vakfı ile ortak projeye hazırlanıyor.



CHP Gençlik Kolları, Manisa’da il başkanları toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye karşıtı faaliyetleri finanse etmesiyle bilinen Friedrich Ebert Vakfı ile ortak proje yürüteceklerini açıkladı.



Özel’e tepki Vatan Partisinden geldi. Vatan Partisi Öncü Gençlik MYK üyesi Murat Katlanç, Friedrich Ebert Vakfı’nın Türkiye karşıtı faaliyetlerine dikkat çekti.

"Alman Sosyal Demokrat Partisi ile iş birliği yaptık, yapmaya devam edeceğiz şeklinde değişim programı yaptı. Sözüm ona müjdede bulundu ama baktığımızda bu vakıf 1988'den beri Türkiye karşıtı faaliyetler yürüten LGBT'ye destek veren, Türkiye'nin altını oymaya çalışan bir vakıf. Türk gençliğinin ülkeden kaçalım gibi isteği yok."

“Türk gençliğini kendi topraklarından gelişmek istiyor” diyen Katlanç, CHP’nin işbirliği projesini eleştirdi.

"Bu topraklarda kendini geliştirmek istiyor. Elbette ekonomik kriz var, gençlik etkileniyor ama kalplerinde böyle bir niyet yok. Amaçlarında ABD emperyalizmi var. Türk gençliğini benliğinden, topraklarından kopartmak istiyor. Türk gençliği cephenin en önünde bayrağı taşıyor."

Türk genliğini hedef alan emperyalist politikaları eleştiren Katlanç, Vatan Partisi Öncü Gençlik’in “İncirlik ve Kürecik’e El Konulsun” kampanyasına da çağrı yaptı.



