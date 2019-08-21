Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaşların 'Eşler Buluşması'nı sert sözlerle eleştirdi. Ayvalı, bu tabloyu destekleyenlere ve ondan medet umanlara da yanıt verdi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, eşler buluşmasına sert bir dille karşılık verdi.



Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu görüşmesinden "Yüreğimiz Demirtaş'la" mesajı öne çıkarılmıştı. Ayvalı, bu mesajı eleştirdi.



Öncü Kadın Genel Başkanı Ayvalı, eşler buluşmasına tarihi bir anlam yüklenme girişimlerinin de boşa çıktığını belirtti.



Ayvalı'nın gündeminde 3 HDP'li belediye başkanın görevden alınması da vardı.





ulusal.com.tr