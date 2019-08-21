'Sol'da 50 yılın iki çizgi mücadeleleri'
'Sol'da 50 yılın iki çizgi mücadeleleri'
Vatan Partisi Öncü Kadın'dan sert tepki
Vatan Partisi Öncü Kadın'dan sert tepki
İran'dan Doğu Perinçek'e ziyaret
İran'dan Doğu Perinçek'e ziyaret
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Vatan Partisi Öncü Kadın'dan sert tepki

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaşların 'Eşler Buluşması'nı sert sözlerle eleştirdi. Ayvalı, bu tabloyu destekleyenlere ve ondan medet umanlara da yanıt verdi.

Vatan Partisi Öncü Kadın'dan sert tepki

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, eşler buluşmasına sert bir dille karşılık verdi. 

Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu görüşmesinden   "Yüreğimiz Demirtaş'la" mesajı öne çıkarılmıştı.  Ayvalı, bu mesajı eleştirdi.

Öncü Kadın Genel Başkanı Ayvalı, eşler buluşmasına tarihi bir anlam yüklenme girişimlerinin de boşa çıktığını belirtti. 

Ayvalı'nın gündeminde 3 HDP'li belediye başkanın görevden alınması da vardı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #öncü kadın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.