Meclis'te kabul edilen, müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenlemeye tepkiler artıyor.
Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Sekreteri Gürsel Karataş, düzenlemenin Anayasa ve laiklik ilkesine aykırı olduğunu söyledi.
Ülke geleceğinin tehdit altında olduğunu belirten Karataş'a göre, söz konusu durumdayken milleti bölecek uygulamalardan uzak durulmalı.
Karataş, Cumhuriyet Devrimlerini hedef alan uygulamalara geçir vermeyeceklerini vurguladı.
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Öncü Kadın, müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veren yasanın Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı. Öncü Kadın Genel Sekreteri Gürsel Karataş "Ülkemiz terör örgütlerine karşı bir vatan savaşı verirken milleti bölecek uygulamadan hükümet vazgeçmeli" dedi
Meclis'te kabul edilen, müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenlemeye tepkiler artıyor.
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