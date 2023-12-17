Vatan Partisi Önderliğinde Türkiye Heyeti Çin’e Gidiyor

Çin Komünist Partisi’nin davetiyle Vatan Partisi önderliğinde bir Türkiye heyeti Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidiyor. Yolculuk öncesi açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, ziyaretin konusunun “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Yerel Yönetim Başarıları” olarak belirlendiğini söyledi.

Parti’nin İstanbul İl Başkanlığında Vatan Partisi Saymanı Yıldırım Gençer ve USMER Başkanı Şule Perinçek ile basın toplantısı düzenleyen Bursalı şunları söyledi:

‘Çin’in Yerel Yönetim Tecrübeleri’

"Ülkemizde yerel seçimlere gittiğimiz bu süreçte, özellikle Yerel Yönetim adaylarımızın da bulunacağı heyetle, Çin’in bu alandaki büyük tecrübe ve başarılarını yerinde göreceğiz.

"Türkiye’nin bu dar boğazdan Üreticilerin Milli Hükümetiyle çıkışında sorumluluk yüklenmeye hazırlanan Vatan Partisi olarak, halkımızın hizmetine sunmak üzere incelemelerde bulunacağız.

Azınlık Milliyetler Tecrübesi

"Başkent Pekin ve çevresinden sonra, çok sayıda azınlık milliyetin yaşadığı Yunnan Eyaleti’nde kamu hizmeti tecrübelerini gözlemleyeceğiz.

Partiler Arası Görüşmeler

"Bu ziyarette Vatan Partisi olarak, Beijing’de Çin Komünist Partisi Yetkilileriyle, Propaganda Bakanlığı ve Çin Devlet Televizyonuyla görüşmeler yapacağız.

Türkiye’yi Üretim Üssü Yapma Fırsatı

"Bu görüşmelerde Türkiye’yi bir üretim üssü haline getirmek amacıyla ülkelerimiz arasında işbirliğinin görevlerini ele alacağız. Özellikle kamu ekonomimizin, sanayicimizin, çiftçimizin, turizm ve ticaret sektörümüzün Çin ekonomisi ile işbirliği olanaklarını genişletmek ve verimli kılmak için somut çözümleri konuşacağız.

"Bu gündemle ilişkili olarak Türkiye ve Çin’in ortak güvenlik başlıklarını ve önerilerimizi de değerlendireceğiz.

Ziyaret Heyeti

"Ziyaretimiz, 25 kişiden oluşan bir heyetle 18 Aralık-25 Aralık 2023 tarihlerinde, bir hafta sürecektir. Önce, Çin Halk Cumhuriyeti başkenti Pekin’e gideceğiz. Ardından Yunnan eyaletine geçilecektir.

1. Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Sekreteri, Heyet Başkanı

2. Şehmus Yıldırım Gençer, Vatan Partisi Genel Saymanı, Başkanlık Kurulu üyesi

3. Serdar Üsküplü, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Antalya İl Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

4. Utku Reyhan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Belediye Başkan adayı.

5. Ferdi Tanhan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır İl Başkanı.

6. Samet Kunt, Vatan Partisi Başkanlık Kurulu üyesi, Öncü Gençlik Genel Başkanı.

7. Hacer Şule Perinçek, Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, Ulusal Strateji Merkezi Başkanı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı.

8. Dr. Serhan Bolluk, Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı.

9. İbrahim Orçun Göktürk, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Vatan Partisi Çin Halk Cumhuriyeti Temsilcisi.

10. Tahsin Murat Demirbaş, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı, Çankaya Belediye Başkan Adayı.

11. E. Dz. Kur. Alb. Halil Özsaraç, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Emekli Deniz Kurmay Albay, USMER Millî Güvenlik Masası Başkanı.

12. Beyhan Korkman, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni.

13. Kayahan Çetin, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı.

14. Dr. Barbaros Bahçelioğlu, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, İstanbul İl Başkan Yardımcısı.

15. Av. Zühre Genişel, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Aydın İl Başkanı.

16. Av. Emre Aykın, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Muğla İl Başkanı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı.

17. Nilay Özçetin, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi, Vatan Partisi İzmir-Karşıyaka İlçe Başkanı.

18. Fatih Mehmet Bucak, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı, Güneydoğu Halk Önderi.

19. Mehmet Emin Arı, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı, Van Semt Pazarları Derneği Başkanı,

20. Dr. Atilla Yılmaz, İstanbul Medilife Hastanesi Başhekimi,

21. Tayfun Demir, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri.

22. Ekrem Ataer, Besteci, Yazar, Televizyon Programcısı.

23. Gürkan Zengin, Televizyon Programcısı, Gazeteci.

24. Kıvanç Özdal, Ulusal Kanal Dış Haberler Şefi, Gazeteci.

25. Gülşah Ekinci, Ulusal Kanal Haftasonu Ana Haber Sunucusu, Gazeteci.

“Türkiye dönüşünde işbirliği alanlarımızı ve edindiğimiz tecrübeleri kamuoyuna sunacağız.

Saygılarımızla.”