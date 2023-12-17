Vatan Partisi Önderliğinde Türkiye Heyeti'nin Çin Halk Cumhuriyeti Ziyareti

Vatan Partisi önderliğinde 25 kişiden oluşan bir Türkiye heyeti, Çin Komünist Partisi'nin daveti üzerine Çin'e gitmek için yola çıktı.

Çin'e gerçekleştirilecek kapsamlı ziyaret öncesi basın açıklamasında bulunan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Heyet Başkanı Özgür Bursalı şunları söyledi:

"Çin Komünist Partisi’nin davetiyle Vatan Partisi önderliğinde bir Türkiye heyeti olarak Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidiyoruz. Ziyaretimizin konusu, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Yerel Yönetim Başarıları” olarak belirlenmiştir.

Çin'in Yerel Yönetim Tecrübeleri

Ülkemizde yerel seçimlere gittiğimiz bu süreçte, özellikle Yerel Yönetim adaylarımızın da bulunacağı heyetle, Çin’in bu alandaki büyük tecrübe ve başarılarını yerinde göreceğiz.

Türkiye’nin bu dar boğazdan Üreticilerin Milli Hükümetiyle çıkışında sorumluluk yüklenmeye hazırlanan Vatan Partisi olarak, halkımızın hizmetine sunmak üzere incelemelerde bulunacağız.

Azınlık Milliyetler Tecrübesi

Başkent Beijing ve çevresinden sonra, çok sayıda azınlık milliyetin yaşadığı Yunnan Eyaleti’nde kamu hizmeti tecrübelerini gözlemleyeceğiz.

Partiler Arası Görüşmeler

Bu ziyarette Vatan Partisi olarak, Beijing’de Çin Komünist Partisi Yetkilileriyle, Propaganda Bakanlığı ve Çin Devlet Televizyonuyla görüşmeler yapacağız.

Türkiye'yi Üretim Üssü Yapma Fırsatı

Bu görüşmelerde Türkiye’yi bir üretim üssü haline getirmek amacıyla ülkelerimiz arasında işbirliğinin görevlerini ele alacağız. Özellikle kamu ekonomimizin, sanayicimizin, çiftçimizin, turizm ve ticaret sektörümüzün Çin ekonomisi ile işbirliği olanaklarını genişletmek ve verimli kılmak için somut çözümleri konuşacağız.

Bu gündemle ilişkili olarak Türkiye ve Çin’in ortak güvenlik başlıklarını ve önerilerimizi de değerlendireceğiz.

Ziyaret Heyeti

Ziyaretimiz, 25 kişiden oluşan bir heyetle 18 Aralık – 25 Aralık 2023 tarihlerinde, bir hafta sürecektir. Önce, Çin Halk Cumhuriyeti başkenti Pekin’e gideceğiz. Ardından Yunnan eyaletine geçilecektir.

Ziyaret heyetinde yer alan kişiler şu şekilde:

1. Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Sekreteri, Heyet Başkanı

2. Şehmus Yıldırım Gençer, Vatan Partisi Genel Saymanı, Başkanlık Kurulu üyesi

3. Serdar Üsküplü, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Antalya İl Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

4. Utku Reyhan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Belediye Başkan adayı

5. Ferdi Tanhan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır İl Başkanı

6. Samet Kunt, Vatan Partisi Başkanlık Kurulu üyesi, Öncü Gençlik Genel Başkanı

7. Hacer Şule Perinçek, Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, Ulusal Strateji Merkezi Başkanı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı

8. Dr. Serhan Bolluk, Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

9. İbrahim Orçun Göktürk, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Vatan Partisi Çin Halk Cumhuriyeti Temsilcisi

10.Tahsin Murat Demirbaş, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı, Çankaya Belediye Başkan Adayı

11. E. Dz. Kur. Alb. Halil Özsaraç, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Emekli Deniz Kurmay Albay, USMER Millî Güvenlik Masası Başkanı

12. Beyhan Korkman, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni

13. Kayahan Çetin, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı

14. Dr. Barbaros Bahçelioğlu, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, İstanbul İl Başkan Yardımcısı

15. 16. Av. Zühre Genişel, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Aydın İl Başkanı

16. Av. Emre Aykın, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Muğla İl Başkanı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

17.Nilay Özçetin, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi, Vatan Partisi İzmir-Karşıyaka İlçe Başkanı

18. Fatih Mehmet Bucak, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı, Güneydoğu Halk Önderi

19. Mehmet Emin Arı, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı, Van Semt Pazarları Derneği Başkanı

20. Dr. Atilla Yılmaz, İstanbul Medilife Hastanesi Başhekimi

21. Tayfun Demir, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri

22. Ekrem Ataer, Besteci, Yazar, Televizyon Programcısı

23. Gürkan Zengin, Televizyon Programcısı, Gazeteci

24. Kıvanç Özdal, Ulusal Kanal Dış Haberler Şefi, Gazeteci

25. Gülşah Ekinci, Ulusal Kanal HaftasonuAna Haber Sunucusu, Gazeteci

Türkiye dönüşünde iş birliği alanlarımızı ve edindiğimiz tecrübeleri kamuoyuna sunacağız.

Saygılarımızla."