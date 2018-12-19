TBMM'de '15 Temmuz' üzerinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in başlattığı ve sosyal medyada da devam eden Hulusi Akar'a yönelik kampanyaya Vatan Partisi'nden tepki geldi. Genel Sekreter Reyhan, 'PKK ile gönül ittifakını içine sindirenler bir Türk komutanına tahammül edemiyor' dedi.

Dün TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı sert ifadelerle hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz'a atıf yaparak "Olmaz olsaydı öyle Genelkurmay Başkanlığı" dedi. Özel, konuşmasının devamanında da Akar'ı hedef almayı sürdürdü.



Akar, eleştirilere "Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'Başımıza geçeceksin' dediler. Ben bunu reddettim. Kafanızda tabanca varken, 'Hayır' diyebilecek kaç kişi var?" diye yanıt verdi. Ardından Hulusi Akar, Özel'e yönelik "Keşke Atatürk'ümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkan vekili olmasaydı" dedi.

Dün başlayan Hulusi Akar tartışması bugün de devam etti.



Fırat'ın doğusuna yönelik harekata günler kala aniden başlayan Akar'a yönelik kampanya Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'dan tepki geldi.



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Reyhan şu ifadeleri kullandı:

"Ordu sefere çıkarken içerde bozgunculuk yapanları bu millet iyi tanıyor. PKK'ya vurulan her darbe öncesi aynı tipler sahneye çıkıyor ve Hulusi Akar'ı hedef alıyor. Akar'ın yanındayız. Çünkü Mehmetçiğiz. HDPKK ile 'gönül ittifakı' kuran Özgür Özel gibileri millet affetmeyecek.

15 Temmuz başarılı olsa FETÖ'nün icazetiyle hükümete gelecek kişiler şimdi çıkmış darbeye direnen Sn. Hulusi Akar'ı hedef alıyor. PKK ile gönül ittifakını içine sindirenler bir Türk komutanına tahammül edemiyor. Ana muhalefet falan değil, tepeden tırnağa Amerikancılar.

15 Temmuz'da başına silah dayanan Akar darbe bildirisini imzalasa aynı tipler onu 'Erdoğan diktatörlüğünü yıkan demokrasi kahramanı' ilan edeceklerdi. Hulusi Akar'a kızıyorlar ya 'onu ziyaret etti bunu etmedi' diye. Hepsi laf. Darbeye katılmadı, direndi, bozdu. Kinleri ondan.

Bazı arkadaşlarım aradı 'Haklı olsan bile Hulusi Akar'a sahip çıkma, imajı çok kötü' diyorlar. Ah be kardeşlerim, mesele imaj mı zannediyorsunuz? Amaç Fırat'ın doğusuna yönelik harekâta zarar vermek. Ayrıca kusura bakmayın, tivitır alemi kızacak diye gerçeklerden vazgeçecek değiliz.

Emekli General Ahmet Yavuz'un, "Bir asker kafasına tabanca dayansa da direnir ve vazifesini hatırlayarak, hayır demekle kalmaz, tabancayı dayayana yumruğu çakar ve gerekirse ölür! " açıklamasını da eleştiren Reyhan şu ifadeleri kullandı:

"Keşke ölseydi' diyor özetle değerli komutanımız. 15 Temmuz'u bastırtmış, Hendek operasyonlarını yönetmiş, Fırat Kalkanı başarılı, Zeytin Dalı başarılı, Orduda FETÖ temizliği başarılı ama... Ama yumruk atmamış. Ölmemiş. Pes! Bunun adı takıntı. Başka birşey değil. "