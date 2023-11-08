Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ İmamına Raporlarını Açıkladı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Üniversite Rektörü’nün, FETÖ’nün Amerika’daki Akademi İmamına yazdığı raporların ilkini Vatan Partisi Genel Merkezi’nde açıkladı. Özgür Bursalı'nın açıklaması şu şekilde:

Türkiye’nin büyük bir hesaplaşma sürecine girdiği, ABD emperyalizmiyle ve FETÖ Gladyosuyla silah silaha çarpıştığı ve büyük çözüme ilerlediği günlerdeyiz. Türkiye’mizin önündeki doğru strateji, program ve çözümleriyle, FETÖ Gladyosuna karşı yarım yüzyıllık mücadele birikimine sahip tek güç olan Vatan Partisi olarak bu açıklamayı yapıyoruz.

Türkiye 2014 baharında, Vatan Partisi’nin Silivri duvarlarını yıkmasıyla beraber yeni bir döneme girdi. Atlantik duvarlarının yıkıldığı bu sürecin ardından zincirlerimizi kırdık.

24 Temmuz 2015’te başlayan Vatan Savaşımız, 15-16 Temmuz FETÖ Darbe girişiminde doruğa ulaştı. İki gün boyunca Ankara ve İstanbul’da Fethullahçı Terör Örgütü’yle, NATO Generalleriyle savaştık. Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in, Vatan Partisi’nin tarihi müdahalesiyle, Türk Ordusu, Türk Polisi, Türk Milleti topyekün bu girişimi ezdi. NATO Generalleri ya öldürüldü ya da hapislere atıldı. Vatan Partisi FETÖ ile mücadelenin yarım yüzyıldır mimarı ve öncüsüdür. FETÖ’nün zindanlarını yıkmış, ciğerini sökmüş Partidir.

İşte Türkiye bahsettiğimiz büyük çözümün eşiğine bu ateşlerden geçerek geldi. Yaşanan bu sürece rağmen, ABD güdümlü FETÖ Gladyosunun, halen Türkiye’nin üniversitelerinde ve çeşitli kurumlarında örgütlü olduğunu, temizlenmediğini görüyoruz.

Türkiye kamuoyunu, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hükümet yetkililerini, YÖK’ü, Yargı makamlarımızı, basın mensuplarımızı bu açıklamaları dikkatle takip etmeye ve göreve davet ediyoruz.

Üniversitelerimizde ve bazı kurumlarımızda halen FETÖ kalıntıları var. Türkiye’nin buna tahammülü yoktur.

Üniversitelerimizi, devlet kurumlarımızı, gençlerimizi bu NATO Gladyosunun artıklarına bırakamayız.

Bu sorumlulukla, FETÖ bağlantılı Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, Amerika’daki firari Akademi İmamı Şerif Ali Tekalan’a yazdığı raporları açıklıyoruz.

Bu raporlar, örgüt hiyerarşisi içindedir. Bu raporlardaki bilgileri kamuoyuna sunacağız.

Aydınlık’ın Şırnak Üniversitesi Yayınları

Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere, Aydınlık Gazetesi, Şırnak Üniversitesi’ndeki FETÖ örgütlenmesini uzun süre işledi, çok önemli yayınlar yaptı. Üniversitedeki mahrem imamları ortaya çıkardı.

Önce Genel Başkanımız Doğu Perinçek’e, Atatürk’e, Cumhurbaşkanına, Devlet Bahçeli’ye, Süleyman Soylu’ya kamuoyu önünde alenen hakaret eden FETÖ bağlantılı Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı İhsan Ekin’in yazışmaları yayınlandı.

Genel Başkanımız bu konuda Cumhurbaşkanlığımıza, YÖK’e ve ilgili birimlere mektuplar iletti. Ancak İhsan Ekin ısrarla bir ekip tarafından korundu. Dönemin Rektörü Mehmet Emin Erkan, bir şekilde İhsan Ekin’i kurtardıklarını söyledi.

Şırnak’taki FETÖ’ye Dokunulmuyor

Yine Aydınlık, FETÖ üyeliğinden Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden 6 yıl 3 ay ceza alan Şırnak Mahrem İmamı Bedirhan Önem’in peşine düştü. Aydınlık’ın ısrarlı yayınlarından sonra açığa alınan Bedirhan Önem, yine de üniversite kadrosundan alınmadı, dahası makam odasını ve lojmanını kullanmaya devam etti.

Rektör Abdurrahim Alkış, 8 Haziran 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bedirhan Önem’le ilgili “Arkadaşlar Bedirhan Önem’in üniversitemizden ayrılışını yapmak zorundayız. Çok üzülüyorum, vicdan azabı da duyuyorum fakat buna mecburum” ifadelerini kullandı. Önem’in faaliyetleri deşifre edildi. Aydınlık Genel Yayın Yönetmenimiz İlker Yücel için, Önem tarafından ölüm talimatı verildi. Bedirhan Önem’in dosyası Yargıtay’da uzun süredir bekletiliyor. Bunu da kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Hükümet, YÖK ve ilgili makamlar, bu yayınlara rağmen ısrarla seyirci kaldılar ve müdahale etmediler. Özellikle Şırnak’taki FETÖ örgütlenmesine dokunulmadı, dahası kollandı.

Hükümet FETÖ ile topyekün mücadele edecek birikim ve cesaretten yoksundur. Bugüne dek, Şırnak’taki manzara uzaktan seyredilmiştir. Bugün bu raporları Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinin önder Partisi olarak kamuoyuna ilan ediyoruz.

Varan-1: Şırnak Ünivertesi Rektörünün FETÖ İmamı Şerif Ali Tekalan’a Yazdığı Rapor

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, 28 Eylül 2023 tarihli, Şerif Ali Tekalan’a yazdığı “arz mektubum” diye kaydettiği sadakat, özür ve faaliyet raporunu kamuoyuna sunuyoruz.

Şerif Ali Tekalan’ın Sicili

Şerif Ali Tekalan, FETÖ’nün “akademi imamıdır”. 2010 KPSS sorularının ele geçirilmesi, futbolda şike kumpası, Rus Büyükelçi Karlov’a suikast gibi çok sayıda tertibin merkezinde yer alan, FETÖ’nün “Başyüceler” ya da “İstişare Heyeti” denilen kurulunda bulunan ve bugün Amerika’da olup kırmızı bültenle aranan FETÖ üst düzey yöneticisidir.

Abdurrahim Alkış’ın Geçmişi

Rektör Abdurrahim Alkış, akademik hayatına 2009 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bölümünde Yardımcı Doçent olarak başladı. 2015 yılında Doçentlik kadrosuna alınmıştır. Kendisinin elinden tutan ve akademide yükselmesini sağlayan, Yardımcı Doçentlik görevine atayan kişi, 8 yıl Dicle Üniversitesi Rektörlüğü yapan Ayşegül Jale Saraç’tır.

Jale Saraç, 20 Temmuz 2016 günü, Rektörlük binasında polis tarafından gözaltına alınıştır. Saraç, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 23 Eylül 2021 tarihli duruşmasında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

Rektör Abdurrahim Alkış’tan FETÖ İmamına Şiir

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, 28 Eylül 2023 tarihli raporuna, Şerif Ali Tekalan’a yazdığı bir şiirle başlıyor:

“Neyleyim makamı, unvanı, şanı

Sen benden yüz çevirdiğinden beri

Korkaklık ettim, söz dinlemedim

Rızandan uzağım, pişmanım şimdi

Düşmanlar her yerde göğsüm nefessiz

Hep sana muhtacım, kalmışım sensiz

Verdiğin maklamdan tat almam sensiz

Nankörlük etmişim, pişmanım şimdi

Abdurrahim ırak düştü savrulur sensiz

Bir yaman boşlukta anladım sessiz

Alkış’ına kış düştü viranım sensiz

Abim benden yüz çevirdiğinden beri”

Abdurrahim Alkış, “Muhterem Şerif Ali Abim” diyerek başladığı mektubunda neden bu şiirle başladığını yazıyor. Kendisinden özür dilemek istediğini, Şerif Ali Tekalan’ın bunu uygun görmediğini belirterek, “uzun süredir yaşadığım baskı ve Yezid’in adamlarının adeta casus gibi dört bir yanımı sarması nedeniyle halet-i ruhiyem bozuldu” diyor.

Girizgahın devamında, “hayatımın her döneminde bana büyük ihsanlarda bulunan yüce Rabbimizin bize lütfettiği Kutb-ül Attab olan Hocaefendi’ye ve siz muhterem abime layık olmanın gayreti içinde olmaktan gayrı gayem olmadı” diyerek FETÖ’ye sadakatini anlatıyor.

“Üniversitede Elimden Tuttunuz Makam Bahşettiniz”

Rektör Abdurrahim Alkış, nasıl bu makama kadar nasıl geldiğini, özür mektubunda hatırlatıyor: “siz benim üniversite talebelik yıllarımda elimden tuttunuz, Suat abiden sonra abim oldunuz ve bana akademik hayat bahşeylediniz. (…) Şahsımda dahil Altın Neslin yetişmesini sağlayan Kutb-ül Attab mübarek Hocaefendi’ye ve bu kutlu hizmete hadim olmamı sağladınız”

“Hizmete Sadakatten Asla Vazgeçmeyeceğim”

Rektör, faaliyetlerini sıralamaya geçmeden önce, halen hizmette ve sadık olduğunu anlatıyor: “beni bu mertebeye getiren hizmete ve zat-ı alinize her daim artan bir gayretle sadakat ve minnet içerisinde olduğumu, asla sadakatten vazgeçmeyeceğimi bilmenizi istirham ediyorum. Sıratı-l Müstakim üzre olan hizmet yolundan miskal-i zerre şaşmadım, tereddüt içerisinde olmadım, olmam.”

“Büyük Temizlik” ve Personel Dosyası

Rektör, raporunun sonunda, kendi ifadesiyle, “sadakatinin ve minnetinin” bir nişanesi olarak, “uzun süredir üzerinde çalışıyorum” dediği Şırnak Üniversitesi’ndeki bütün personele ait bilgileri tek tek bilgileri ve değerlendirmelerini yazdığı “ruzname”yi sunuyor.

Rektör Abdurrahim Alkış, hazırladığı belgeyi “Hep bahsettiğiniz hizmet düşmanlarını kahr-ı perişen etmek için “Büyük Temizliğe” başlamak üzere tarak usulüyle bihakkın hazırladığım Ruznameyi tensiplerinize arz eder, emirlerinizi beklerim” diyerek raporla beraber Şerif Ali Tekalan’a gönderiyor.

Yarın, yüzlerce ismin, sicil numaralarına kadar tek tek fişlendiği, bütün FETÖ mensuplarının yazılı olduğu, kimlerin yok edilmesi gerektiğinden, örgüt içi mertebelere ve kişisel değerlendirmelere kadar ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bu raporun detaylarını açıklayacağız.

Rapor bununla da sınırlı değildir. 11 Kasım Cumartesi günü de ilk raporun devamında yazdığı Şerif Ali Tekalan’dan aldığı emirleri, Şırnak bürokrasisi içindeki faaliyetlerini ve uygulamalarını kamuoyuna açıklayacağız.

Özgür Bursalı

Vatan Partisi Genel Sekreteri