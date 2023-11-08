Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ İmamına Raporlarını Açıklıyor

Vatan Partisi, üniversitelerden sendikalara, siyasi partilerden derneklere kadar bilgiler içeren FETÖ raporlarını kamuoyuna ilan edecek. Üç gün sürecek açıklamaların ilki bugün saat 13.00'de Ulusal ekranlarından canlı izlenebilecek.

Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ'nün İmamına Raporlarını Açıklıyor

Vatan Partisi tarafından yapılan duyuruda, "İlkini bugün saat 13.00'te genel merkez binamızdan yapacağımız açıklamalarda, Üniversitelerden sendikalara, siyasi partilerden derneklere kadar bilgiler içeren raporları kamuoyuna ilan edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

REKTÖR’ÜN FETÖ’NÜN İMAMINA RAPORLARINI AÇIKLIYORUZ!



İlkini bugün saat 13.00'te genel merkez binamızdan yapacağımız açıklamalarda, Üniversitelerden sendikalara, siyasi partilerden derneklere kadar bilgiler içeren raporları kamuoyuna ilan edeceğiz.



1. Açıklama

Tarih: 8 Kasım… pic.twitter.com/uqrDlVPyyV — Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) November 8, 2023

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