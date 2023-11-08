Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ İmamına Raporlarını Açıklıyor
Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ'nün İmamına Raporlarını Açıklıyor! Açıklamanın ilki bugün 13.00'de Ulusal'dan canlı yayınlanacak.
Vatan Partisi, üniversitelerden sendikalara, siyasi partilerden derneklere kadar bilgiler içeren FETÖ raporlarını kamuoyuna ilan edecek. Üç gün sürecek açıklamaların ilki bugün saat 13.00'de Ulusal ekranlarından canlı izlenebilecek.
Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ'nün İmamına Raporlarını Açıklıyor
Vatan Partisi tarafından yapılan duyuruda, "İlkini bugün saat 13.00'te genel merkez binamızdan yapacağımız açıklamalarda, Üniversitelerden sendikalara, siyasi partilerden derneklere kadar bilgiler içeren raporları kamuoyuna ilan edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
REKTÖR’ÜN FETÖ’NÜN İMAMINA RAPORLARINI AÇIKLIYORUZ!— Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) November 8, 2023
İlkini bugün saat 13.00'te genel merkez binamızdan yapacağımız açıklamalarda, Üniversitelerden sendikalara, siyasi partilerden derneklere kadar bilgiler içeren raporları kamuoyuna ilan edeceğiz.
1. Açıklama
Tarih: 8 Kasım… pic.twitter.com/uqrDlVPyyV