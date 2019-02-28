Vatan Partisi'nin Rize Belediye Başkanı Adayı Salih Öksüz basına tanıtıldı

Vatan Partisi Rize İl Başkanlığında düzenlenen aday tanıtım töreninde Rize Belediye Başkanı Adayı Salih Öksüz olarak açıklandı.



Salih Öksüz törende yaptığı konuşmada;

Bugün burada sadece adaylığımı açıklamak için bulunmuyorum. Bir iradeyi, bir tavrı, bir kararı temsil etmek için buradayım. Zap dağları aşmış, ateş çemberinden geçmiş, fırtınalarda sınanmış bir partinin şerefli ve onurlu görevi için buradayım. Böyle şerefli bir görevde bulunmanın gururu içinde olduğumu belirtmek isterim.

Her yerde söyledik, Vatan Partisi halkımızı asla seçeneksiz bırakmayacaktır diye. Sözümüzü yine tuttuk. Artık seçeneksiz değilsiniz. Gönül rahatlığıyla oy verebileceğiniz bir seçeneğiniz var. Ne cumhur ittifakına mecbursunuz nede millet ittifakına.

Klasik bir söylem olacak ama ülkemiz yine önemli bir seçime daha gidiyor. Her seçim ülkemiz için önemlidir ancak bu seçimin başka bir önemi var. Bu seçimde klasik söylemler artık geçerliliğini sürdüremiyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi söylemler halkımız tarafından itibar görmüyor. Halkımız artık üretim ve iş istiyor. İş ve Üretim vaadi ise sadece Vatan Partisi'nin gündeminde var. Seçim bildirgelerimizde görüyorsunuz, en başa yazdık. Rantçı Değil, Üreten Belediye. Üretmeyen toplum başka toplumlara köle olur. Köleliği kabul etmeyeceğimize göre buradan çıkacağız. Tarihte de böyle sürmüştür. Türk Milleti hiç bir zaman köleliği kabul etmemiştir, etmeyecektir. Bundan dolayı bu seçim diğerlerinden farklı. Milletimiz bu seçimde doğru hedefi belirleyecektir. Müfürler Vatan Partisi'nin üzerine vurulacaktır. Halkımıza güvenimiz tamdır. Karamsar olmamız için hiçbir sebeb yoktur'' dedi.





Salih Öksüz kimdir?

1989 yılında Rize'de doğdu. İlköğrenimini Şevket Yardımcı İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini Rize Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. 2012'de kurulan Türkiye Gençlik Birliği(TGB) Rize il kurucu sekreteri göreviyle örgütlü siyasi mücadeleye başladı. Öğrencilik hayatı boyunca başta Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve diğer öğrenci topluluklarında görevler yaptı. TGB'den mezun olduktan sonra Vatan Partisi'ne üye oldu. 2013 yılından itibaren Vatan Partisi Rize İl Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Rize'den milletvekili adayı olmuştur.

