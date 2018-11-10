Vatan Partisi Sakarya, 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için Şemsiyeli Park'ta bulunan Atatürk Büstüne çelenk bıraktı.

Vatan Partisi Sakarya İl Başkanı Kemal Ağralı "



Bugün yalnız ülkemiz tarihine değil, dünya tarihine de damga vuran liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, milletimizi birleştiren, mücadeleye sevk eden ve paylaşılan en büyük değerimizdir. Atatürk’ün programı, ülkemizin sigortasıdır. Cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, milliyetçilik, laiklik ve devrimcilik bugün bütün sorunları tepeden tırnağa çözecek olan tek denklemdir.



İşte bu mücadeleyi bir kez daha perçinlemek ve Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuz değerini yeniden anmak için bugün buradayız. Mustafa Kemalin ruhunu bütün yurtta olduğu gibi ilimizde, okulumuzda yaşatacağımıza söz veriyoruz. Ülkeyi emanet alan gençliğin, tam bağımsız Türkiye sözünü herkese hatırlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu,büyük devrimci önderimiz, eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.Aziz hatırasını ve mirasını yaşatmak için görev başındayız. Milletimizle omuz omuza Atatürk'ün yolundayız." dedi.

