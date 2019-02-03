banner1002
ABD yanlısı algı haberleri İngilizleri isyan ettirdi
ABD yanlısı algı haberleri İngilizleri isyan ettirdi
Görüntüler sonrası 6 kişi gözaltına alındı
Görüntüler sonrası 6 kişi gözaltına alındı
Barış Manço mezarı başında anıldı
Barış Manço mezarı başında anıldı
18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

Vatan Partisi seçim bildirgesi açıklandı

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek partisinin seçim manifestosunu açıkladı. "Karşımıza bu seçimde kahramanlar çıksın" diyen Periçek, Türkiye'yi bölücü ittifaka ve AKP'nin ekonomik çıkmazına mahkum etmeyeceklerini söyledi. Perinçek, ürericiyi baş tacı yapacaklarının sözünü de verdi.

Vatan Partisi seçim bildirgesi açıklandı

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek partisinin seçim manifestosunu açıkladı.

Sistem partilerine yüklenen Perinçek, çözümün Vatan Partisi'nde olduğunu söyledi.

Vatan Partisi Lideri "Türkiyeyi HDP-PKK ittifakına mahkum etmeyeceğiz" dedi.

Türkiye'yi AKP'nin ekonomik çıkmazından kurtacaklarının sözünü verdi.

"Rant değil vatan için savaşıyoruz" diyen Vatan Partisi Lideri AKP Ve CHP'ye seslendi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.