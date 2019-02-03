Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek partisinin seçim manifestosunu açıkladı. "Karşımıza bu seçimde kahramanlar çıksın" diyen Periçek, Türkiye'yi bölücü ittifaka ve AKP'nin ekonomik çıkmazına mahkum etmeyeceklerini söyledi. Perinçek, ürericiyi baş tacı yapacaklarının sözünü de verdi.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek partisinin seçim manifestosunu açıkladı.



Sistem partilerine yüklenen Perinçek, çözümün Vatan Partisi'nde olduğunu söyledi.



Vatan Partisi Lideri "Türkiyeyi HDP-PKK ittifakına mahkum etmeyeceğiz" dedi.



Türkiye'yi AKP'nin ekonomik çıkmazından kurtacaklarının sözünü verdi.



"Rant değil vatan için savaşıyoruz" diyen Vatan Partisi Lideri AKP Ve CHP'ye seslendi.





ulusal.com.tr