24 Haziran'daki seçimlere ilişkin partilerdeki hazırlıklar devam ediyor. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, listeleri belirlemek için milletvekili adayları üzerinde çalışma yürütecek. Mülakatların sürdüğü CHP'de ise mevcut vekillerin yüzde 40 ila 50'sini değişeceği konuşuluyor. Aday başvurularının sürdüğü Vatan Partisi de 21 Mayıs'ta seçim bildirgesini açıklayacak.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin partilerdeki hazırlıklar sürüyor.Milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmenin son tarihi olan 21 Mayıs öncesi partiler, listeler üzerinde çalışıyor.İngiltere'den dönen AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, mülakatları tamamlanan adaylar için Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun bir çalışma yapacak. Erdoğan milletvekili aday listesine son halini verecek.Meclis'teki çoğunluğu kaybetmemek için bazı önlemler üzerinde duran AKP'de MHP endişesi yaşandığı belirtiliyor. Özellikle, AKP kurmaylarında kendilerine oy veren milliyetçi kökenli seçmenin, ittifak nedeniyle MHP'ye geri döneceği kaygısı oluştuğu ifade edildi. Bunun yanı sıra parti içinde, MHP ile ittifakın Doğu ve Güneydoğu'da AKP'nin oylarını düşüreceğini savunanlar da var.24 Mayıs'ta milletvekili aday tanıtımı yapacak CHP'de de liste hazırlığı var.Merkez Yürütme Kurulu'ndaki 18 ismin, Parti Meclisi'nin yarısının, istifa eden il başkanlarının çoğunun aday gösterileceği kaydedildi. İzmir'den aday olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 131 milletvekilinin yüzde 40 ila 50'sini değiştireceği belirtildi.Seçim heyecanı ve hazırlıkları Vatan Partisi'nde de tüm hızıyla devam ediyor. Vatan Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, milletvekili aday listelerinde toplumun her kesiminden yurttaştın yer alacağını söyledi.Cengiz, 21 Mayıs'ta Vatan Partisi ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in seçim bildirgesini açıklayacaklarını belirtti.