Vatan Partisi'nin seçim bildirgesi açıklandı. Bildirgenin ana sloganı, "Rant değil üretim için tek seçenek Vatan Partisi, rant değil vatan için tek seçenek Vatan Partisi" olarak açıklandı. Bildirgeyi açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "AKP ve CHP'nin bir seçenek olmadığını" vurguladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili partisinin seçim bildirgesini açıkladı.



Perinçek'in açıkladığı "Rant Değil Üretim İçin Tek Seçenek Vatan Partisi" başlıklı 31 Mart 2019 yerel seçimleri bildirgesi şöyle:



"Değerli Vatandaşlarımız,



Biliyoruz, “Böyle gitmez” diyorsunuz. Çok doğru!



Türkiye, artık borcu borçla çeviremez. Böyle gitmez!



İflaslar, kapanan fabrikalar, işten atılan emekçiler, ürünü tarlada kalan çiftçiler, sinek avlayan çarşılar... Böyle gitmez!



Muhtarlarımız çiftçimize haciz kağıdı dağıtmaktan başka iş yapamaz oldu. Böyle gitmez!



İşçi borçlu, çiftçi borçlu, esnaf borçlu, sanayici borçlu, herkes borçlu. Borçlu millet olduk. Borçlu devlet olduk. Böyle gitmez!



ALTIN FIRSAT ÖNÜMÜZDE



Öyleyse çözüm gelecek!



Şaşıracaksınız ama gerçek: Türkiye’nin önünde Altın Fırsat var.



Vatan Partisi’nin zamanı geldi.



Vatan Partisi gelecek, birlik ve dirlik getirecek!



ABD dayatmalarına son!



Başı dik Türkiye!



Tehditlere boyun eğmek yok!



Güvenli Türkiye!



Mavi Vatanımıza göz koyana hayat yok!



Mavi Vatanda güvenlik ve enerji!



Borç batağında boğulmak yok!



Üreten Türkiye!



Bölücülüğe katlanmak yok!



PKK ve FETÖ bitirilecek, ülkeye huzur!



Belediyelerin şirketleşmesine yeter diyoruz!



Halkın Belediyesi!



Verimli hizmet, İnsancıl kent, Güzel ülke!



İçilebilir Su, Solunur Hava, Yeşil Alan!



Sıcak yuva, iyi komşu, canlı mahalle!



Rant savaşçısı değil, Vatan Savaşçısıyız!



Vatan Partisi gelecek, rantçılık bitecek!



Üreten Türkiye için Üretken Belediye!



ÜRETİCİ BAŞ TACI



1980’den bu yana iktidar koltuklarına oturanlar, Amerika’nın dayattığı programı uyguladılar. Üreticiyi “ülkenin sırtında kambur” diye suçladılar. Üretimi yıkıma uğrattılar. Ülkeyi borca batırdılar.



Üretici kambur değil, memleketin efendisidir!



Sıcak para komisyoncularının, faizcilerin, dolar ve borsa vurguncularının, tarikat rantçılarının saltanatına son vereceğiz!



Rantçıları koltuklarından indirecek, üreticiyi baş tacı yapacağız!



Bunun için yerel seçimler Altın Fırsattır.



Yaşadığımız zorlukları fırsata çevireceğiz.



Kararlıyız, Mafya-Tarikat sisteminin kör çıkmazından çözümle çıkacağız.



BOŞ TORBAYA HAYIR, EKMEK TORBASI



Rantçı partileri izliyorsunuz. Hallerine bakarsanız, ülkenin sorunları çözüldü, gündemlerinde naylon poşetten başka bir şey yok!



Halka boş poşetten başka verecekleri bir şey yok!



Vatan Partisi, Üreten Belediye için göreve hazır!



Vatan Partisi, Birleşen Türkiye için göreve hazır!



Vatan Partisi, Ekmek Teknesi için göreve hazır!



Vatan Partisi gelecek, boş torba ekmek torbası olacak!



TEK SEÇENEK



Cumhur ittifakı, Cumhura karşı!



Millet ittifakı, Milleti bölüyor!



AK Parti ve CHP, çatal çıkmazdır. İkisi de çıkmaz!



AK Parti seçenek değil, borç batağı!



CHP-İyi Parti seçenek değil, HDP/PKK ile ittifakın sonu karanlık!



Bu durumda Türkiye’nin önünde tek seçenek var:



Rant değil Üretim için, Tek Seçenek Vatan Partisi!



Rant değil, Vatan için, Tek Seçenek Vatan Partisi!



Halkın Belediyesi için, Tek Seçenek Vatan Partisi!



ÖZLÜ ÇÖZÜM



Millî kent: Önce bağımsızlık!



Demokratik kent: Halk Meclisleriyle yönetim!



Üretken kent: Üretici baş tacı!



İnsancıl kent: Önce vatandaş!



Toplumcu kent: Önce dayanışma, önce elbirliği!



Özgür kent: Söz halkın!



Çağdaş kent: Önce aydınlanma!



Doğal kent: Önce yeşil, önce mavi!



Güzel kent: Sanatçının güzel eli!



Kadıncıl kent: Kadınlar önde!



Çocuğun ve gençliğin kenti: Geleceğimize güvence!



Engelsiz kent: Engellilere özen!



1. MİLLÎ KENT: ÖNCE BAĞIMSIZLIK!



AK Parti ve CHP’nin metropol projeleri, kentlerimizi küresel projelere zincirliyor. Bu partiler, Dünya Bankası’nın ve uluslararası şirketlerin programlarını uygulayarak, büyükşehir belediyelerini dünyanın büyük faizcilerine teslim ettiler ve borç batağına soktular. Belediyeler iflas etmiş durumda.



CHP, İstanbul seçimine Patrikhaneyi ziyaret ederek, “İstanbul Ankara’dan yönetilemez” sloganıyla başladı. CHP, elinden gelse, İstanbul’u Ankara’dan koparıp Washington’a bağlayacak! Amaçları, millî devleti dağıtmak, Diyarbakır’a özerklik getirmek!



CHP ve İyi Parti, HDP/PKK ile gönül ittifakı kurarak, ABD-İsrail projesinde görev aldılar ve bölücülüğü destekliyorlar.



HDP kapatılmalıdır. Bölücülüğe izin verilemez.



Vatan Partisi, ABD dayatmalarına teslim olmaz. Çünkü Mustafa Kemal’in yolundadır.



Yerel seçimler, Türkiye’yi Türkiye’den yönetmek için ilk adımdır.



Bağımsız Türkiye, millî belediyeciliğin temelidir.



Millî belediye de, bağımsız Türkiye’nin kalesidir.



Vatan Partisi olarak, belediyelerimizi küresel bağımlılıklardan kurtaracak ve millileştireceğiz.



Belediyelerimizi emperyalist merkezlere kesinlikle teslim etmeyeceğiz, Millî Devletimizin başkenti Ankara’dan yöneteceğiz.



ABD emperyalizminin Kars, Ardahan ve Iğdır’ı HDP/PKK’ya teslim ederek Türkiye ile Azerbaycan, İran ve Asya ülkeleri arasına kama sokma planlarını bozacağız.



HDP’nin belediyeler aracılığıyla PKK Terör Örgütü adına baskı ve şiddet alanları kurmasına izin veremeyiz. Vatan Partisi, bunun için Türkiyemizin en geniş gücünü birleştirme kararındadır.



Suriyeli konuklarımızın ülkelerine dönmeleri için biricik çözüm, Suriye Devletinin kendi ülkesinin toprak bütünlüğünü sağlamasıdır. Bunun için Suriye ile her alanda işbirliği yapmaya hazır olan tek parti Vatan Partisi’dir.



Yurtta barış cihanda barış için, milletimizden yetki istiyoruz!



2. DEMOKRATİK KENT: HALK MECLİSLERİYLE YÖNETİM



AK Parti, küresel merkezlerden dayatılan Yerel Yönetim Yasasıyla aslında belediyeciliği yok etti. Belde belediyelerini kaldırarak, köy muhtarlıklarını kapatarak, köylüyü ve kasabalıyı yerel siyasetin ve hizmetin dışına sürdü. Yerel demokrasiyi ortadan kaldırdı.



Yerel Yönetim Yasasını değiştireceğiz. Belde belediyelerini ve köy muhtarlıklarını yeniden kuracağız. Böylece halkın günlük hayatında yaşadığı gerçek demokrasiyi inşa edeceğiz.



Vatan Partisi, belediyeleri mafyanın içki sofralarından değil, mahalle kahvelerindeki çınar altlarından yönetecek!



Her mahallede Halk Meclisi!



Mafya saltanatına son!



Halk Meclisleriyle yönetim!



Gerçekten Demokratik Türkiye!



3. ÜRETKEN KENT: ÜRETİCİ BAŞ TACI



Günümüz kenti,



- Tüketen kenttir.



- Borçlanan kenttir.



- Yorulan kenttir.



- Çalışanların yollarda tükendiği kenttir.



- Suç üreten kenttir.



- Üretici olmayan nüfusun yığıldığı şişko kenttir.



Çalışanlar, kent hayatının kenarlarına itilmiş, varoşlara tıkılmıştır.



Kentin tahtında rantçılar oturuyor.



Üretkenlik, rantçılara kurban edilmiştir.



Kentlerde çalışanların ve üretenlerin iktidarını kuracağız.



Vatan Partisi Belediyesi, kentlerimizi Üreten Türkiye amacına göre planlayacak ve düzenleyecektir.



Ev ile iş arasında çekilen çileye son vereceğiz.



Yollar, trafik canavarının değil, işine giden yurttaşın olacak.



Büyük kentlerimizde ulaşımı felç eden, her gün milyonlarca saat zaman kaybına ve enerji savurganlığına yol açan, ömür törpüleyen bugünkü ulaşım yapısı değiştirilecek, toplu taşımacılık, bu arada yeraltı ve yerüstü raylı ulaşım projeleri hayata geçirilecektir.



Üretimi ve üreticiyi desteklemek amacıyla ulaşım ve ısınma gibi kamu hizmetlerin ucuzlatacak ve zamanla parasız hale getireceğiz.



Vatan Partisi, üretimin ve üreticinin hizmetinde olacaktır.



Kaynaklar sadakaya değil, işsize iş olanağı yaratan üretim ve hizmet projelerine ayrılacaktır. Yeni iş alanları yaratan girişimci desteklenecektir.



Havadan para kazanma aracı olan kent rantları halkın kaynağına dönüştürülecektir. Hazine arazileri, kentte üretkenliğin ve refahın hizmetine sunulacaktır.



Vatan Partisi’nin Millî Hükümet Programı, vatan bütünlüğünü sağlamak ve refahı yaymak için bölgeler arasında dengeli kalkınma öngörüyor. Kamu yatırımlarını öncelikle geri kalmış bölgelere yönlendireceğiz. Bu ufuk içerisinde, sanayinin bütün ülkeye yayılmasını sağlayarak, kentlerimizde üretici olmayan nüfus yığılmasına son vereceğiz.



Vatan Partisi Belediyeleri, hantal kentleşme devrini tarihe gömecek ve kentleri ferahlatan siyasetler izleyecektir.



Kentlerimizin çevresindeki küçük yerleşim birimleri ve köylerimiz, yaşam için çekici hale getirilecektir.



Verimli tarım topraklarını sanayiye ve betonlaşmaya açmayacağız. Tarım arazilerine imar izni vermeyeceğiz.



Millî Hükümet, tarımı destekleyecek, köyleri çağdaşlaştıracaktır.



Böylece kentlere göçe son verecek, dahası çiftçinin üretimini canlandırarak, büyük kentlerden kırsal alana göçü özendirecektir.



Halk Belediyesi, üretimin geliştirilmesine öncelik verecek, üreticiyi özendirecek ve kooperatifçiliği destekleyecektir.



Kent hizmetlerinde belirleyici olan, üreticinin mutluluğu, sağlığı ve eğitimidir.



İş yapmak, herkes için mutluluk, özgürlük ve özgüven kaynağıdır.



Bütün yurttaşlarımızı, üretken kent için, Vatan Partisi’nde görev almaya, Halk Belediyesi için çalışmaya çağırıyoruz.



4. İNSANCIL KENT: ÖNCE VATANDAŞ!



Küresel mafya, Türkiyemizin büyük kentlerini metropol çöplüğü yapmak istiyor. Bu düzende küçük kentlerimizin payına düşen ise, küçük çöplük olmaktır. Rantçı belediyede, insan çöp değerindedir ve çöp yapılmaktadır.



Vatan Partisi olarak buna isyan ediyoruz.



Çöp değiliz, insanız.



Kum yığını değiliz, insanız.



Otomobil değiliz, insanız.



Mürit değiliz, özgür vatandaşız.



Taş yürekli değiliz, gönül insanıyız.



Tavşan yürekli değil, ateş ciğerliyiz.



Milliyetçiyiz, vatan için canımızı veririz.



Önce insan diyoruz.



İnsan merkezli insancıl kentler kuracağız.



Hayvanlara sevgi, insancıl kentin değeridir.



Alt geçit-üst geçit, köprü-tünel, çukur-duvar, hepsi otomobil içindir.



Rantçı belediyeler otomobile tapıyor. Otomobil onların totemidir.



Halkçı Belediye, otomobilin değil, işine giden insanın hizmetindedir.



İnsanlarımız, yollarda saatlerce perişan olmayacak.



Metrodaki, otobüsteki, tramvaydaki, trendeki, bisikletteki, yaya kaldırımındaki yurttaşın belediyesini kuracağız.



Otomobili tahtından indirecek, onun yerine insanı oturtacağız. Büyük kentlerimizin kralı otomobil değil, insan olacak. Otomobilin içindeki insan da bizim insanımızdır, o da menziline çabuk ulaşacak.



İşte Edirne, işte Bodrum, işte Adana, işte İstanbul ve İzmir, işte Trabzon, işte Antalya, yağmurda karda, kentlerimiz sellerin altında kalıyor. Arabalar, eşyalar suların içinde yüzüyor.



Vatan Partisi’nin yönettiği belediyede evlerimizi su basmayacak, kanalizasyonlar patlamayacak.



Bugün rantçı belediyeler sıradan yurttaşa karşı kibirlidir, taş yüreklidir. Vatandaş, rantçı belediyenin kapısından giremez.



Bugün kenara itilmiş olan insanın belediyesini kuracağız.



Vatan Partisi Belediyeleri, kimsesizlerin kimsesi olacak!



Vatan Partisi belediyesinde hayvanlar sevgisiz ve sahipsiz kalmayacak.



Bizi gönül insanları yönetecek ve biz gönüllerdeki insancıl yönetimi kuracağız.



5. TOPLUMCU KENT: ÖNCE KAMU, ÖNCE ELBİRLİĞİ



Belediyeler özelleştirildi, özel çıkara ve taşeronlara teslim edildi. İnsanlarımız, kâr amacına kurban edildi. Rant belediyeciliği kamu hizmetinin belini kırdı. Belediye başkanları, şirket genel müdürü haline getirildi.



Artık yalnız yükselen gökdelenler, yeraltı tünelleri, alt geçit duvarları ve üst geçit demirleri var. Kentlerimiz beton kafeslerde boğuluyor!



Kent mafyaları ve cemaat şeyhleri, kentlerimizi ve mahallelerimizi zincire vurdular. Belediyeleri de mafyalaştırdılar.



Kamu hizmetlerini ve kamunun mallarını özelleştirdiler. İhale komisyoncularına yağmalattılar.



Belediye kaynaklarıyla tarikat şeyhlerini ve yobazlığı beslediler.



Rantçılık, kamu çıkarına karşıdır.



Özelci değil kamucuyuz, bireyci değil toplumcuyuz.



Kişisel çıkarın değil, halkın belediyesini kuracağız.



Kaynaklar rantçıların banka hesaplarına akmayacak, halka hizmet için değerlendirilecek!



Cumhuriyetçilik, kamuculuktur; elseverliktir.



Bensever değil, elseveriz.



Kendimizin değil kentimizin belediyesini kuracağız.



6. ÖZGÜR KENT: SÖZ HALKIN



Ha AK Parti, ha CHP, ikisi de aynı. Belediyelerin yerini şirketler aldı. Bu şirketler, kamu hizmetini yok ettiler, özel çıkar peşindeler. İşçi haklarını çiğneyerek taşeron çalıştırıyorlar.



Şirketleşen belediyelerde halkın söz hakkı olmadığı gibi, denetim hakkı da yoktur.



Belediyelerde işler komisyoncuların elinde. Belediyede işe girmek için, gene torpil, kartvizit, rüşvet sistemi işliyor. Halka hizmet için kullanılması gereken paralar, yerli ve yabancı şirketlere, komisyonculara, kayınçoya bacanağa dağıtılıyor.



Devleti ve belediyelerimizi mafya ve tarikatların elinden kurtaracağız! Devlet milletin, Belediyeler halkındır!



Adayımız Tuncay Mutluer’in Kars’ta Belediye Başkanı olduğu zaman uyguladığı gibi, belediyelerde bütçe görüşmelerini halka açık yapacağız.



Vatan Partisi Belediyesinin yönettiği kentlerimizde yurttaşın özgürlüğü, sokaklardan mahallelerden başlayacak, kent meydanlarına kadar uzanacaktır.



Bugün betonun altında kalan önce mahalledir, insanlıktır, çocuklarımızdır, kadındır, bütün toplumdur.



Mahalle kültürünü, mahalle dayanışmasını, mahallenin elbirliğini canlandıracağız.



Yurttaşlarımız kadını ve erkeğiyle, yaşlısı ve genciyle sokakta, parkta, bahçede, kıyıda, gezide, eğlence yerlerinde ve alanlarda eşleriyle, çocuklarıyla, dostlarıyla, sevdikleriyle barış ve huzur içinde el ele gönül gönüle yaşayacaktır.



Kentlerimizde ve semtlerimizde Özgürlük Meydanları oluşturulacak, Özgürlük kürsüleri kurulacaktır.



Yurttaşlar görüşlerini sözle, yazıyla, müzikle, resimle, afişle ve her olanağı değerlendirerek açıklayacak ve barış içinde tartışacaklardır.



Halk Meclisleri, belediyelerimizi sendikaların, derneklerin, halk örgütlerinin görüşlerini alarak yönetecektir.



Vatan Partisi Belediyesi, Köy ve Mahalle Meclislerine, demokratik kitle örgütlerine, sendikalara, meslek kuruluşlarına, kadın ve gençlik örgütlerine, toplum girişimlerine radyo, gazete, dergi ve televizyonla yayın olanakları sağlayacaktır. Bu amaçla Kent televizyonları kurulacaktır.



Mahallelerde ve alanlarda yurttaşlarımızın görüş, öneri ve eleştirilerini özgürce açıklamaları için Duvar Gazetesi olanakları sağlanacaktır. Bu duvarlara yurttaşlar afişlerini, ilanlarını, resimlerini ve yazılarını özgürce ve parasız olarak asacaklardır.



7. ÇAĞDAŞ KENT: ÖNCE AYDINLANMA!



“Türkiye, şeyhler, müritler, dervişler, mensuplar ülkesi olamaz.”



Kentler, insanlarıyla aydınlık ve özgürdür.



Bütün kentlerimizi, çağdaş ve aydınlık vatandaşlarımızla aydınlatacağız.



Halk Belediyesinin her mahallesine mutlaka park, bahçe, çocuk bahçesi, spor salonları ve alanları, kültür merkezleri, tiyatro, düğün ve toplantı salonları yapılacaktır.



Mahallenin kültür, spor, sanat ve eğlence hayatı Halkevleriyle kurumlaştırılacaktır.



Halkevlerinin bütün yönetim ve çalışma kurullarının üyelerinin en az yarısı kadınlardan oluşacaktır.



Okuma yazma kursları açacağız. Okuma yazma bilmeyen tek bir vatandaş kalmayacaktır.



Kahvelerimizde kitaplıklar kuracağız, okumayı ve öğrenmeyi yayacak ve geliştireceğiz.



8. DOĞAL KENT: ÖNCE YEŞİL, ÖNCE MAVİ!



İnsan, milyonlarca yıl doğanın içinde yaşadı.



Özel çıkar sistemi, insanı betona gömdü, doğadan sürdü.



Mafyanın çarpık kentlerinde insanlar kum yığını.



Denizlerimiz artık bizim değil, balıkların ve yosunların da değil.



Boğazlarımız, körfezlerimiz, ırmaklarımız, derelerimiz, pınarlarımız bizim değil.



Ormanlarımız, ağaçlarımız, uçan kuşumuz, yüzen balığımız kişisel çıkara kurban edildi.



Vatan Partisi’nin yönettiği belediye, önce doğa diyor.



İnsan doğada yaşayabilir. Kentleşme, doğa katliamı değildir.



Doğal kent, doğayla uyumlu kenttir.



Vatan Partisi Belediyesi, havaya, suya, ağaca, çiçeğe, hayvana, balığa ve kuşa değer veriyor. Çünkü insana değer veriyor.



Özel çıkarcılık, gaz, duman, egzoz kokusu üretiyor.



Vatan Partisi Belediyesinde gaza ve dumana değil, temiz havaya özgürlük sağlayacağız.



Egzoz dumanına özgürlük tanımıyoruz, ciğerlerimize özgürlük getireceğiz.



Yurttaşlarımız temiz hava için, onlarca kilometre uzaklara gitmeyecek, kentlerde ciğerlerine temiz hava çekecek. Temiz hava, parasız olacak.



Ciğeri olan bütün yurttaşlarımızı Vatan Partisi’ne oy vermeye çağırıyoruz.



Önce temiz su!



Avucumuzla çeşmelerden su içtiğimiz kentleri kuracağız!



Her evde, musluk suyu, içme suyu olacak!



Irmaklarımızı, derelerimizi, pınarlarımızı kurtaracağız!



Kıyılar halkındır, kişisel çıkara teslim etmeyeceğiz!



Kıyılar, Mavi Vatanımızın zenginliğidir. Mavi Vatanımızı ABD-İsrail tehdidine karşı kararlı olarak koruyacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Deniz Kuvvetlerimizin Mavi Vatan Tatbikatı, tam zamanındadır. Yüreğimiz, Mehmetçiğimizle birlikte atıyor.



Vatan Partisi, kıyı kentlerimizde ve beldelerimizde Mavi Vatan belediyeleri kuracaktır. Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun, fındık kabuğundan çıkarılacak, Çin’den İran’a kadar Asya’nın ve İpek Yolu’nun Karadeniz limanları haline getirilecektir.



İstanbul ve Çanakkale boğazlarının, İzmir Körfezinin, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarının balıkları dahi Vatan Partisi adaylarına oy verecekler. Balıklar, ağaçlar ve hayvanlar, Vatan Partisi’nin yönettiği belediyelerde bayram yapacaklar.



Kentlerimizin içinde ırmaklar, dereler akacak. Kent alanlarımızın en az dörtte biri orman, bahçe ve park olacak. Kuğular, ördekler ve sincaplar kamucu belediyelerimizde şenlik yapacak.



Deprem tehlikesi yüksek olan fay hatları üzerinde yeşil alanlar oluşturacağız. Bu alanları ormanlaştıracak, park ve bahçelere dönüştüreceğiz.



Doğa kirlenmesi, insan kirlenmesidir. Buna izin vermeyeceğiz.



Yeşili, siyaha boğdurmayacağız.



Ağaçları testereye, baltaya teslim etmeyeceğiz.



Önce doğa diyoruz!



Betona değil, yeşile,



Duvara değil, ağaca ve dereye öncelik veriyoruz!



Çiviyi değil, çiçeği seviyoruz.



Bahçesiz, parksız mahalle olmayacak.



İnsanlarımız, çınar ağaçlarının gölgesinde birbirleriyle muhabbet edecek, insan sıcaklığını yaşayacak.



Bütün bunları başarmak için, mafya belediyelerinden, rantçılardan kurtulmak durumundayız.



Vatan Partisi, Millî Hükümet amacıyla mücadele ediyor.



Deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı yerel yönetimler ile merkezî hükümet arasındaki işbirliği ve uyumun planlarını yapıyoruz.



Bütün yurttaşlarımızı ağaçlar, çiçekler, kuşlarla birlikte,



Temiz su,



Temiz hava,



Temiz ve doğal kent için,



Halkın Belediyesini hep birlikte kurmaya çağırıyoruz.



9. GÜZEL KENT: SANATÇININ GÜZEL ELİ!



Güzelliği seven bir milletiz.



Evimizi süsleriz. Örtülerimize nakış işleriz, güzellikler içinde yaşamaya özen gösteririz.



Kentlerimiz de güzel olmalıdır.



Vatan Partisi Belediyelerinde kentlerimize sanatçının eli değecektir. Meydanlarımızı, metro istasyonlarımızı, yollarımızı heykellerle, resimlerle, duvar kabartmalarıyla güzelleştireceğiz.



Kentlerimize güzel olmayan tek bir taş bile konmayacaktır.



Kent mimarisinin uyumlu olması için özen göstereceğiz.



Kent müzeleri ve sergievleri kuracağız.



Kentlerimizin tarihî dokularını keşfedecek, tarihî kişiliğini koruyacak, tarih mirasının çevresini açacak, güzelliğini meydana çıkaracağız.



10. KADINCIL KENT: KADINLAR ÖNDE!



Günümüz metropollerinde kadın hayatın dışına itilmekte ve eşitsizliğe sürülmektedir.



Küresel merkezlerden dayatılan Yerel Yönetim Yasaları, belde, mahalle ve köyle birlikte kadını da hiçe saymıştır.



Metropolde kadın, yalnızca alışveriş robotudur. O da parası kadar.



Özel çıkar ve rant sistemi, gerçek sevgiyi, sadakat ve vefayı her gün katletmektedir. Kadın-erkek ilişkilerindeki bütün güzellikleri çamura gömmektedir.



Halk Belediyesinde kadın öndedir.



Kadına öncelik bir devrim yasasıdır, Cumhuriyet ilkesidir.



Çağdaşlığın, eşitliğin, özgürlüğün güvencesi kadındır.



Çocuklarımızın geleceği, kadınların özgürlük ve eşitliğindedir.



Kent ve mahalle hayatını güzelleştiren, kadındır.



Toplumda, çalışma hayatında, eğitimde, sporda, sağlıkta, sanatta, yolda ve mahallede kadına öncelik, çağdaş ve özgür yaşamın temel güvencesidir.



Halkçı Belediye, erkek ile kadın arasındaki eşitsizlikleri toplum hayatının her alanından bütün ekonomik, toplumsal ve kültürel temelleriyle kaldırmak için seferberlik yürütecektir.



Kadının onuru, toplumun onurudur. Kadın onuruna saygının toplum hayatında olağanlaşması için, eğitimin, sanatın ve kültürün bütün olanakları değerlendirilecektir.



Belediye çalışanlarının en az yarısı kadın olacaktır. Çalışan kadının hakları gerçekleştirilecek, eşit işe eşit ücret sağlanacaktır.



Kadına karşı şiddet, hakaret, aşağılama ve haksızlıkların bütün toplumsal temelleriyle kaldırılması için, kadınların etkin katılımıyla mücadele yürüteceğiz.



Şiddete ve haksızlığa uğrayan kadınların korunması, toplum hayatına ve üretime katılması için kurumlar ve evler kurulacaktır. Şiddete ve haksızlığa uğrayan kadına yaşamını insanca sürdürmesi ve hakkını araması için her alanda destek olunacaktır.



Kadınların kültürel ve siyasal hayatta önder ve yaratıcı roller üstlenmesinin önündeki engeller temizlenecektir. Bu amaçla mahallelerde yeterli kreş ve yuva açılacaktır.



Kadınları özemlerinin dışında bir yaşama zorlayan, aileleri büyük acılara iten ekonomik ve toplumsal koşulların giderilmesi için belediyenin bütün olanakları seferber edilecektir.



Aile korunacaktır. Aile içinde kadının kişilikli, çağdaş, eşit ve önder konumda olması, en temel kültür ve eğitim ilkesidir.



Mahallenin eğitim, kültür, spor ve eğlence hayatına kadınların etkin ve önder katılımı, belediye hizmetinin başarı ölçüsüdür.



Kadının eğitimi, toplumsal eğitimin özüdür.



Vatan Partisi Belediyesi, Halkevlerinde kadının eğitimini birinci görev olarak yerine getirecektir. Öğretim ve eğitimin amacı, kadının toplumdaki onurlu, özgürleştirici, üretici, yaratıcı ve etkin yerini almasıdır.



Kadın ve çocuk sağlığı, toplum sağlığının esasıdır.



Sağlık hizmeti, Halk Belediyesinde mahallelerden başlayacaktır.



Koruyucu sağlığa öncelik verilecektir.



Mahallelerde Belediye Sağlık Ocakları kurulacaktır.



Vatan Partisi olarak, kadınlarımızı Halk Belediyelerini kurmak için göreve çağırıyoruz.



Kadın onuru ve kadınların öncülüğü için kadın-erkek bütün halkımıza sesleniyoruz.



Türkiye’de Öncü Kadın için, Vatan Partisi’nde görev alalım ve yerel yönetim seferberliğine katılalım.



Kadınların özgürlük, eşitlik ve onuru için, kadınlar en öne!



Haydi Mustafa Kemal’in kadınları, Atatürk’ün kızları görev sizindir!



11. ÇOCUĞUN VE GENÇLİĞİN KENTİ: GELECEĞİMİZE GÜVENCE!



Bugünün kent yapısı, çocuklarımıza ve gençlerimize olanak ve özgürlük tanımıyor. En dar sokakların bile arabayla dolduğu mahallelerde ne çocuk sesleri duyuluyor ne de gençlik türküleri.



Mahallede oynamak bitti, mahalle arkadaşlığı bitti! Çocuğumuz, gencimiz ellerinde tabletlerle yalan dünyaların içinde geziniyorlar… En yoksul ve sahipsiz olanlar ise sokağa atılıyor, tinere ve bonzaiye kurban ediliyor.



Kimsesiz çocuklarımıza sahip çıkacak, onları toplumun özgür, üretken gençleri yapacağız.



Çocuklarımızı, gençlerimizi “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” yurttaşlar olarak yetiştirmeye mahallelerden başlayacağız. Müzik ve tiyatro kulüpleri kuracağız.



Halk Belediyesinin her mahallesinde park, bahçe, çocuk bahçesi, spor alanları ve salonları yapacağız.



Amatör spor kurumlarını yaygınlaştırarak, Türk sporunun altyapısını mahallelerden oluşturacağız.



Öğrenci gençliğe derslerine hazırlanmaları için çalışma salonları açacağız.



Tek bir gencimizi bile uyuşturucunun karanlığında bırakmayacağız. Uyuşturucuya karşı mücadeleyi bir zabıta sorunu olmanın ötesinde eğitimle, kültürle, sporla, eğlenceyle kesin sonuca ulaştıracağız.



Her mahallede açacağımız Halkevlerinde ve kitaplıklarda genç kuşaklarımızı Cumhuriyetimizin Devrimci Kültürüyle yetiştirecek, her gence sanat yeteneği kazandıracak, bağımsız, aydınlık geleceğimizi onlarla kuracağız.



12. ENGELSİZ KENT: YAŞLILARA VE ENGELLİLERE ÖZEN!



Vatan Partisi’nin yönettiği belediyeler, engellileri ve yaşlıları yardıma muhtaç kimseler olarak değil, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak yurttaşlar olarak görür. Belediyelerimiz, engelli ve yaşlıların sağlığına ve yeteneğine göre bir iş ve hizmet yapması için, gerekli kurum ve çalışmaları örgütleyecektir.



Halk Belediyesi, yaşlı ve engellilerin toplum hayatının her alanına, üretime, hizmetlere, kültür ve sanat faaliyetine etkin olarak katılmalarını sağlayacak bütün önlemleri alır ve olanakları sağlar.



Kent hayatı, engellilere gösterdiği özenle insanlaşır ve çağdaşlaşır. Engellilerle ilgili düzenleme ve kararlarda, engelli örgütlerinin görüşleri göz önünde tutulur.



Yaşlıların, mahalle halkıyla iç içe yaşamaları, sağlıklarını geliştirmeleri, iş yapmaları, sanat ve kültür hayatına katılmaları için gerekli olanak ve kurumları oluşturmak görevimizdir.



YAPTIK YAPARIZ!



Aziz Türk Milleti,



Bu bildirgeyle sunduğumuz program, gerçekçidir.



Türkiyemizin kaynaklarıyla ve bağımsızlığımızı güvence altına alacak uluslararası işbirliği olanaklarıyla belediyelerimizi rant paylaştıran bugünkü manzarasında kurtarırız ve halkın belediyesi yaparız.



Bu programda ortaya koyduğumuz bütün hedeflerin ulaşabilir olduğu konusunda ölçtük, biçtik, bütün hesapları yaptık. En önemlisi, Türk Milletinin eşsiz yeteneklerine güveniyoruz.



Partimiz, bugüne kadar önüne koyduğu görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Bu kez de Milletimize verdiği sözü tutacaktır.



Ermeni Soykırımı yalanını yerle bir ettik



Emperyalizmin ülkemizi bölme amaçlı saldırısını bozguna uğrattık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde kazandığımız üç ayrı davada, 1915 olaylarında soykırım suçunun işlenmediğini tescil ettirdik.



Ergenekon Tertibini bozduk, ordumuzu esaretten kurtardık



ABD’nin FETÖ Gladyosu eliyle tertiplediği Ergenekon ve Balyoz tertiplerini Mahkemelerde verdiğimiz mücadelerle ve Silivri duvarlarının önüne üç kez yüzbinlerce insanımızı toplayarak bozguna uğrattık. Türk ordusunu özgürleştirdik. Şimdi bizlerin kaldığı hücrelerde FETÖ savcıları ve yargıçları yatıyor.



Bölücü Açılımı bitirdik



“Kürt Açılımı”na son verilmesini sağladık. Türk Ordusu’nun PKK bölücülüğünü hendeklere gömmesinin önünü açtık.



15 Temmuz FETÖ Darbesinin bastırılmasında tarihi bir görev yaptık



Fethullah Terör Örgütüyle kırk yıldır yalnız başımıza yürüttüğümüz mücadelenin sonucunu aldık. 15 Temmuz 2016 gecesi kararlı duruşumuzla, FETÖ darbesinin bastırılması için Türk Ordusu ve milletimizin harekete geçmesinde belirleyici önemde görev yaptık.



Komşularla işbirliği yolunu açtık



Türkiye’nin Rusya, İran, Irak, Azerbaycan ve Suriye gibi komşularımızla toprak bütünlüğümüz ve güvenliğimiz için işbirliği yapmasını sağladık. Bölgemizi terör ve emperyalizmden temizlemenin ortak programını oluşturduk.



Atatürk Devrimini günümüze taşıdık



Onyıllar süren emekle Atatürk’ün Bütün Eserleri’ni ve Türk Devriminin tecrübe birikimini milletimize ve genç kuşaklara sunduk.



Atatürk gençliği yetiştirdik



Cumhuriyetimize ve Vatanımıza bağlı, varlığını Atatürk Devrimine adamış, Türkiye’nin geleceğini emanet edebileceğimiz bir gençlik yetiştirdik.



Halkın yayın organlarını yarattık



Mehmetçiğin siperinde, emekçinin mücadele alanlarında, millî sanayici ve tüccarın yanında, bütün üreticilerin ve milletin sesi ve gerçeğin habercisi olan yayın organları kurduk.



BÜYÜK KARARA OMUZ VER



Değerli Vatandaşlarımız,



Böyle gitmez!



Amerika güdümlü Mafya-Tarikat düzeninin sonu geliyor.



Dün olanlar, yarın olmayacak.



Birleşen ve Üreten Türkiye, gündemdedir.



Türkiye’yi çıkmaza sokanlara bu millet yeter diyor!



Türkiyemiz, büyük kararın eşiğindedir.



Büyük karar, Birleşen ve Üreten Türkiye’yi kurma kararıdır.



Büyük karara belediyelerden başlayalım, başlayacağız.



Vatan Partisi, bilgisi ve birikimiyle, yedi ateşten geçmiş tecrübeli ve namuslu kadrolarıyla, uluslararası alandaki saygınlığıyla ve gençliğiyle göreve hazırdır.



Bu seçim, bir fırsattır.



Artık Vatan Partisi!



Rant için değil, Üretim için



Tek seçenek Vatan Partisi!



Rant için değil, Vatan için



Tek seçenek Vatan Partisi!



Bölünmek için değil, Birleşmek için



Tek seçenek Vatan Partisi!



Halkın belediyesi için



Tek Seçenek Vatan Partisi!"



ulusal.com.tr