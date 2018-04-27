Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imza şartı için Vatan Partisi seferberlik ilan etti. Türk Milletinin vereceği imzalar ile aday olacak Vatan Partisi Lideri Dr. Doğu Perinçek için, İstanbul'un dört bir yanında çalışma yürütülüyor. Parti üyeleri kararlı, vatandaş umutlu. Bu yoğun çalışmanın merkezlerinden biri de Kadıköy'dü. Vatan Partisi'nin öncü kadroları, 4-9 Mayıs tarihlerinde seçim kurullarına yapılacak başvuru için, vatandaşları imza vermeye çağırdı.

Kadıköy'de Vatan Partisi üyeleri vatandaşlardan imza istedi, 4-9 Mayıs tarihlerinde seçim kurullarına gidilmesi için çağrı yaptı.



Yurttaş kararlı ve umutlu... Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 100 bin imza toplaması için tam destek veriyorlar.



Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, imza toplanması için verilen 6 günlük süreçte seçim kurullarının önünü miting alanına çevireceklerini söyledi.



Erbil, Vatan Partisi'nin seçim kuruluna gitmek isteyen vatandaşlara sağlayacağı kolaylığı da anlattı.



Öncü Gençlik üyeleri de Doğu Perinçek için alanlarda. İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, gençliğin adayının Doğu Perinçek olduğunu belirtti.



Bütün kadrolarıyla seçime hazır olduğunu ilan eden Vatan Partisi, 100 bin imza için Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda olacak.





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