Vatan Partisi SİDEMİR işçileriyle buluştu: Çalışanlar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor

Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın (SİDEMİR) satışına ilişkin ihale süreci Ekim ayına ertelendi. Fabrika, özelleştirme sonucunda iflasa sürüklenirken kentin ekonomisi de bu süreçten darbe aldı. Sürecin mağdurları arasında yer alan işçiler, haklarının verilmesini istiyor.

Temeli 1970'li yıllarda atılan fabrika, devlette iken Türkiye'nin kaliteli çelik ihtiyacını karşılıyordu.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU EL KOYMUŞTU

Fabrikaya, borçları nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulmuştu. Fabrikanın satışı için başlatılan ihale süreci ise Ekim ayına ertelendi.

Sürece ilişkin gelişmeleri yakından izleyen Vatan Partisi Merkez Örgütlenme Bürosu Sekreteri Samet Kunt ve beraberindeki heyet, fabrika işçileriyle bir araya gelerek toplantı düzenledi. Kunt, mücadelede işçilerle omuz omuza yürüyeceklerini belirtti.

İŞÇİLER: "TAZMİNATIMIZI ÖDEMEDİNİZ"

Fabrikadaki süreci ve yaşadıkları mağduriyeti anlatan bir işçi, ''TMSF geldikten sonra işten çıkarıldık. Tazminatımızı ödemediniz. İçerideki alacaklarımızı ödemediniz.'' ifadelerini kaydetti.

Özak Maden İş Genel Başkanı Fethi Türkay, Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın yeniden üretime kazandırılması gerektiğini belirtti. Fabrikanın özelleştirme sonucunda tahribata uğradığını söyleyen Türkay, kaliteli çelik üretimine geçilmesinin şart olduğunun altını çizdi. Türkay ayrıca, Sivas'ın 100-150 kilometrelik çevresindeki rezervlerin, fabrikanın 20 yıllık üretimi için, 200 kilometre mesafedeki rezervlerin ise en az 50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceğini kaydetti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, SİDEMİR'in yeniden üretime kazandırılması için yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım gerektiğini açıkladı.

SATIŞ BEDELİ 1 MİLYAR 177 MİLYON LİRA

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, fabrikanın tahmini satış bedelinin 1 milyar 177 milyon lira olduğunu açıkladı. Demirgil, özelleştirme sonucunda fabrikanın tam kapasite çalışamadığını ve sürekli sorunlar yaşandığını belirterek yeni dönemde katma değerli yüksek demir çelik üretimine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fabrikadan çıkışı verilen işçiler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor.