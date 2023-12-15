Vatan Partisi Şırnak'taki FETÖ Yapılanmasını Ortaya Çıkardı! Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Konuya Dikkat Çekti

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yaptığı basın toplantılarında üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasına ilişkin bir raporları açıklamıştı.  Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Tamer Korkmak, "Dar alanda derin paslaşmalar" isimli köşe yazısında konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Vatan Partisi Şırnak'taki FETÖ Yapılanmasını Ortaya Çıkardı! Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Konuya Dikkat Çekti

Vatan Partisi, Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ mensuplarını deşifre etmişti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yaptığı basın toplantılarında üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasına ilişkin bir raporları açıklamıştı. 

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Tamer Korkmak, "Dar alanda derin paslaşmalar" isimli köşe yazısında konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Tamer Korkmaz'ın konuya ilişkin yazısı şu şekilde:

- Bu minvalde, son dönemdeki en çarpıcı ve ibretlik örnek… Vatan Partisi’nin Genel Sekreteri Özgür Bursalı’nın tam isabetle “deşifre ettiği” Şırnak Üniversitesi bünyesindeki FETÖ’cü yapılanmadır. Bu hadisede “üniversite rektörünce himaye edilen” Paralel İmam Bedirhan Önem’in tutuklanması Aydınlık’ın ısrarlı yayınlarıyla mümkün olabildi. Rektör Mister Alkış’ın firari FETÖ İmamı Şerif Ali Tekalan’a ‘Sadakat Mektubu’ gazetenin çarpıcı haberleri ile ortaya çıktı. Paralel Rektörün “Üniversitedeki 330 personelin 190’ı Hizmet’e bağlıdır” diye not düştüğü de belgelendi. * Deşifre edilen Paralel yazışmalarda “Özgür Bursalı’nın sesini kesmekten başka çare kalmadı” gibi laflar özellikle dikkat çekicidir.
# vatan partisi # fetö # Şırnak Üniversitesi
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