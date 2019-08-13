Vatan Partisi, 4 Ağustos'ta Adıyaman Suvarlı beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimine itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz hakkı kapsamında başvuru yapan Vatan Partisi, dilekçesinde seçim sonucuna müessir eden olaylara yer verdi. Seçimin iptali istenen dilekçede, kamu kaynaklarının iktidar partisi tarafından kullanıldığı ve seçmene baskı yapıldığı anlatıldı.

4 Ağustos'ta yenilenen Adıyaman Suvarlı beldesindeki belediye başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi istendi.



Talep Vatan Partisi'nden geldi. Suvarlı'da yapılan seçimde Ak Parti adayı 894, Vatan Partisi'nin adayı Gazi Sabancı ise 696 oy almıştı. Sonuçlara göre 9 kişilik belediye meclis üyeliğinin 6'sını Ak Parti, 3'ünü ise Vatan Partisi kazanmıştı.



Ancak Vatan Partisi, seçim sonucuna müessir eden olaylar yaşandığını saptadı. Bu kapsamda da Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz hakkı çerçevesinde başvuru yaptı.



Bu kapsamda itiraz 3 başlık altında toplandı. İlk sırada devlet imkanlarının iktidar partisi eliyle yerel seçimler için yasa dışı kullanıldığı yer aldı. Dilekçede, 1 Ağustos günü Türkiye İstatistik Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nden 3 görevlinin Ak Parti lehine oy topladığı belirtildi.



2 Ağustos 2019 günü, Besni İlçesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden Beldeye gelen görevlilerin de yardım yapma karşılığında Ak Parti'ye oy topladığı kaydedildi.



İkinci başlık kapsamında dilekçede Ak Parti Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat'ın seçmene yaptığı baskı ve tehditler anlatıldı.



Üçüncü ve son başlık olarak seçim günü sandık kurulu başkanına yapılan saldırılar dilekçede yer aldı.



195 gibi az bir farkla seçimin sonuçlandığına dikkat çekildi. Oy farkının az olması göz önüne alınınca tüm bu olayların seçim sonuçlarına etki ettiği vurguladı.



Seçimin yenilenmesinin yanı sıra sorumlular hakkında da soruşturma açılması talep edildi.





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