Vatan Partisi: TARKEM, Mossad’ın etki alanında mı?

"Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Şirketi" Genel müdürü Sergenç İneler, sessiz sedasız istifa etti. Nedenini açıklamadı, sorularımızı yanıtsız bıraktı. Ve TARKEM'deki MOSSAD izi....Konuyu, N var N yok İzmir Dijital Medya İmtiyaz Sahibi Muhammed Çopur ile ele aldık. İşte merak edilen sorular ve yanıtları.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "TARKEM denen o karanlık İsrail bağlantılı unsurlar aracılığıyla doğrudan doğruya doğrudan doğruya İsrail'in MOSSAD'ın girişimi söz konusu" açıklaması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. İzmir'de faaliyet yürüten "Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Şirketi"nin İsrail ile bağlantısı gün yüzüne çıkarıldı.

Her şey TARKEM'in Sahlepçioğlu İşhanına göz dikmesiyle, başladı. Esnaf buranın otel yapılmasına karşı çıktı. Vatan Partisi devreye girdi, konu gündeme geldi.



Bu durum TARKEM'de rahatsızlık yarattı. Proje suya düştü. Bu gelişmeler yaşanırken TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler sessizce istifa etti. Açıklamasında neden istifa ettiği yazmıyordu.



Kamuya ait yerleri kamunun imkanlarını kullanarak restore eden ve kiralayan TARKEM'in başına şimdilik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçti.



Peki TARKEM'in İsrail ile nasıl bir bağlantısı var? Konuyu N var N yok İzmir Dijital Medya İmtiyaz Sahibi Muhammed Çopur Ulusal Kanal'a değerlendirdi:

"2000'li yıllardan sonra israil merkezli yapılar İzmir'de Musevilerin yaşamış olduğu semtlere yönelik özel ilgileri oluştu. TARKEM kurulduktan sonra İzmir Musevi sematinin yönetim kurulundan bazı insanlar TARKEM'e geçiyor. İsrail'den proje yürütsün diye insanlar var. Burdan yer topluyorlar."

Bir diğer dikkat çeken konu ise İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can'ın Salepçioğlu Camii imam lojmanını, TARKEM'e vermesi.