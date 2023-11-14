Vatan Partisi: "Teröre Özgürlük Olmaz"
PKK'nın şehirdeki ve Meclis'teki uzantısı HEDEP, 18 Kasım'da Bursa Gemlik'te "Abdullah Öcalan'a Özgürlük Yürüyüşü" düzenleyeceğini ilan etti. İlk tepki Vatan Partisi'nden geldi. Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, "Teröre özgürlük olmaz" dedi. Sessiz kalan kurumları da eleştirdi.
Meclis'te varlığını sürdüren HEDEP 18 Kasım'da Bursa Gemlik'te "Abdullah Öcalan'a Özgürlük Yürüyüşü" düzenlemeyi planlıyor.
Duyuru haberi HEDEP'e yakın sitelerden de paylaşılıyor. Yürüyüşe Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı'ndan tepki geldi.
Vatan Partisi Bursa İl Başkanlı Dilek Çınar, "Teröre özgürlük olmaz" dedi.
- Hükümet sessiz, valilik sessiz, emniyet sessiz, basın sessiz! Vatan Partisi sessiz kalmaz! PKK'ya özgürlük olmaz! Askerimize kurşun sıkan, evlatlarımızı kaçıran, şehirlerimize bombalar döşeyen, Türkiye'yi bölme hayalleri kuran terör örgütü PKK'nın elebaşına özgürlük yok!
- Hükümet yetkililerini, valiliğimizi, kaymakamlığımızı, emniyetimizi göreve çağırıyoruz. Mehmetçiğin katillerine yürüyüş yaptıramazsınız! PKK'ya yaşam alanı yok! Gemlik'te terör yürüyüşü yaptırmayız!
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