Vatan Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Güngör oldu. 40 yıldır mimar ve kent planlayıcı olan Güngör, seçim vaatlerini açıkladı "Trabzon'u yeniden Batı Asya'nın liman kapısı yapacağız" dedi.

Vatan Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kentsel planlamada ve belediyelerde 40 yıllık deneyimi bulunan İnci Güngör'ü aday olarak gösterdi.



Aday tanıtımını Vatan Partisi Trabzon İl Başkanı Osman Nuri Saral yaptı.



Mimar ve kent planlayıcısı olan İnci Güngör'ü neden aday olduğunu açıkladı.



Uzun bir çalışma sonrası hazırladıkları seçim bildirgesini de açıklayan Güngör'ün hedefi Trabzon'u Batı Asya'nın Liman kapısı yapmak.



Vatan Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Güngör, fındık ve çay üreticisine zirai destek sözü verdi.



Vatan Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Güngör



Ulaşımda raylı sistem ve turizmi canlandırmak da Güngör'ün hedefleri arasında.





ulusal.com.tr

