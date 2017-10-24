Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi Adnan Akfırat Çin Zhejiang News televizyon kanalına konuk oldu. Akfırat, günlük kullanım eşyalarının Çin'deki üretim ve ticaretinin başkenti kabul edilen Yiwu Belediyesinin daveti üzerine Yiwu Fuarı'na katıldı

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi Adnan Akfırat, Zhejiang News kanalına konuk oldu.



Akfırat, günlük kullanım eşyalarının Çin'deki üretim ve ticaretinin başkenti kabul edilen Yiwu Belediyesinin daveti üzerine Yiwu Fuarı'na katıldı.



Çin'in en zengin ikinci eyaleti Zhejiang'a bağlı Yiwu, Türk tüccarlarının da bildiği bir şehir.



Akfırat, Fuar açılışında Zhejiang News haber kanalına konuk oldu. Akfırat, yarım saatlik röportajında Yiwu kentiyle Türkiye'nin ilişkilerini geliştirmek için çalışacaklarını belirtti.



Akfırat, Bakü-Tiflis-Kars İpek Demir Yolu'nun 30 Ekim'de açılacağı müjdesini vererek, yeni hat ile Çin-Avrupa demiryolu hattının 800 km kısalacağını belirtti. Akfırat, “Yeni İpek Yolu, Türkiye ile Çin'i birlikte zenginleştirecek” dedi.



Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi Akfırat, Zhejiang Televizyonuna şu açıklamaları yaptı:



ÇİN HALKINI, TÜRKİYE HAKKINDA BİLGİLENDİRİYORUZ



Yiwu şehrinde 10. kez bulunuyorum. Çin’in üretim sanayisini anlamak için, Çin’in nasıl geliştiğini anlamak için Yiwu şehrine bakmalıyız. Türklerin “taşı sıksa suyunu çıkarır” diye bir deyimi vardır. Yiwu şehri için bu deyimi kullanabiliriz. İmkansızı başarıyorlar.



Ben Şangay Üniversitesi Türk Çalışmaları Merkezinde Misafir Araştırma Görevlisiyim. Bu merkezde, bilimsel ve ticari faaliyetleri geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Fikir alışverişinde bulunmak için, bir çok bilim adamı, siyasetçi, iş adamını davet ederek konferanslar düzenliyoruz. Çin halkını, Türkiye hakkında daha çok bilgilendiriyoruz.



BİR KUŞAK BİR YOL İLE YENİ BİR MEDENİYET KURULUYOR



Başkan Xi Jinping’in 2013’de duyurduğu Bir Kuşak Bir Yol projesini çok önemsiyorum. Bunun sadece lojistik ve ekonomik bir işbirliği değil aynı zamanda yeni bir dünya yaratmak için bir yol olduğunu düşünüyorum. Daha eşit, daha adil, daha saygılı, birbirimiz hakkında daha çok şey öğrenebileceğimiz bir dünya. Yeni bir medeniyet kurulması için bu proje çokönemli. Yiwu, Bir Kuşak Bir Yol projesinin en önemli şehirlerinden biri. Türkiye de aynı şekilde çok önemli.”

“Size yeni bir haber verebilirim. Çin-Avrupa demir yolu hattında Azerbaycan-Bakü’den Türkiye’ye olan kısımda bir boşluk vardı. Bu demiryolu ile Bakü-Tiflis-Kars birbirine bağlanıyor. Bu hat, Çin-Madrid arası mesafeyi 800 km. kısaltıyor. Bu demiryolunu kurmak 10 yıl aldı. Bu ayın sonunda nihayet bu İpek Demir Yolu hattı açılıyor. Yiwu’dan kalkan yük trenlerinin İstanbul’dan geçerek Avrupa’ya ulaşması daha kolay hale geldi. Ayrıca Türk ürünlerinin de Çin’e ve Avrupa’ya ulaşması kolaylaşacak.



ÇİN-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMALI



Çin-Türkiye ilişkilerini geliştirmeliyiz. İki ülkenin ekonomisini kıyasladığımızda önümüzde uzun bir yol var. İki tarafın ortak çalışmalar yürütmesi gerekiyor. Yiwu’da Çin Hükümeti’nin Dış İlişkiler Komisyonu yetkilileri oldukça aktif çalışıyor. İlerde işbirliğini artırmayı ve daha fazla Türk şirketi Yiwu piyasasına sokmayı umuyoruz.



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