Bugünün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olması nedeniyle önemli mesajlar geldi. Vatan Partisi Öncü Kadın, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimine büyük iş düştüğünü söyledi. Cumhuriyet Kadınları Derneği de cinsiyet ayrımcılığının kadına yönelik şiddeti körüklediğini, bundan kaçınmak gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler, 1999 yılında 25 Kasım'ı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti.



Türkiye'de ise kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor.



Vatan Partisi kadına yönelik şiddete karşı 6284 sayılı kanuna dikkat çekti. Şiddetle mücadele de toplumun her kesimine görev düştüğünü belirtti.





Günün anlam ve önemine ilişkin bir açıklama da Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden geldi.



CKD Genel Başkanı Canan Arıtman, cinsiyet ayrımcılığının kadına yönelik şiddeti artırdığını belirtti. Arıtman "Bu ağır atmosferi yaratanlardan kurtulmak, onları iktidardan uzaklaştırmaktan geçer" dedi.





Vatan Partisi ve CKD'den önemli mesajlar

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ



VATAN PARTİSİ VE CKD'DEN ÖNEMLİ MESAJLAR GELDİ



ŞİDDETE KARŞI 6284 SAYILI KANUN'UN ÖNEMİ



CKD'DEN AÇIKLAMA

"CİNSİYET AYRIMCILIĞI ŞİDDETİN KÖKENİNDEKİ NEDENDİR"