Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, 100 bin imza için seçim kurullarına bireysel başvuru tartışmaları hakkında meclis önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu

Vatan Partisi, 100 bin imza için seçim kurullarına bireysel başvuru tartışmaları hakkında yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), yürüyecek.



Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Kamil Dede'nin erken seçim kararı ve 100 bin imza için seçim kurullarına bireysel başvuru tartışmaları hakkında meclis önünde basın açıklaması yapacağı duyuruldu.



Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanacak olan Vatan Partililer saat 13.00'te TBMM önünde basın açıklaması yapacak.