Vatan Partisi, Ankara'daki yeni genel merkez binasına kavuştu.
"Çankaya ilçesi Aşağı Öveçler Mahallesi Kabil caddesi 1308'inci Sokak, 12 numaralı" adresteki binanın açılışı için bir tören yapıldı.
Perinçek, konuşmasında yeni binanın bir vatan kalesi olduğunu söyledi.
Perinçek, binanın satın alınması ve restorasyonu aşamasında herkesin büyük emeği ile fedakarlığı olduğunu vurguladı.
Ulusal Kanal'a konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da yeni binanın Türk devriminin karargahı olacağını ifade etti.
ulusal.com.tr
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