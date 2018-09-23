Türkiye'nin öncü partisi Vatan Partisi, Ankara'daki yeni genel merkez binasının açılışını yaptı. Çankaya İlçesi Aşağı Öveçler Mahallesindeki binanın açılışına çok sayıda partili katıldı. Açılışta konuşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, binanın satın alınmasından restore edilmesine kadar emeği geçen herkese teşekkür etti "Burası vatan, emek, hak ve adalet kalesidir" dedi.





"Çankaya ilçesi Aşağı Öveçler Mahallesi Kabil caddesi 1308'inci Sokak, 12 numaralı" adresteki binanın açılışı için bir tören yapıldı.



Perinçek, konuşmasında yeni binanın bir vatan kalesi olduğunu söyledi.



Perinçek, binanın satın alınması ve restorasyonu aşamasında herkesin büyük emeği ile fedakarlığı olduğunu vurguladı.



Ulusal Kanal'a konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da yeni binanın Türk devriminin karargahı olacağını ifade etti.



ulusal.com.tr Vatan Partisi, Ankara'daki yeni genel merkez binasına kavuştu."Çankaya ilçesi Aşağı Öveçler Mahallesi Kabil caddesi 1308'inci Sokak, 12 numaralı" adresteki binanın açılışı için bir tören yapıldı.Perinçek, konuşmasında yeni binanın bir vatan kalesi olduğunu söyledi.Perinçek, binanın satın alınması ve restorasyonu aşamasında herkesin büyük emeği ile fedakarlığı olduğunu vurguladı.Ulusal Kanal'a konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da yeni binanın Türk devriminin karargahı olacağını ifade etti.