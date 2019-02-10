Vatan Partisi yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Lerzan Özgenç oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mustafa Güleç'in aday gösterildiği Denizli'de de tüm ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

"Ne Cumhur İttifakı, ne de Millet İttifakı, seçenek Vatan" diyerek yola çıkan Vatan Partisi, aday tanıtımlarına devam ediyor.



Vatan Partisi, Mersin adayını açıkladı. Partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lerzan Özgenç oldu.



Lerzan Özgenç'i Mersinlilere Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü tanıttı.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lerzan Özgenç, seçim vaatlarini sıraladı, vatandaştan oy istedi.



Mersin'de ilçe belediye başkanlığı için kadınlar öne çıktı. Toroslar Belediye Başkan Adayı Nursel Işıksoy, Mezitli Belediye Başkan Adayı İclal Çürüksu, Silifke Belediye Başkan Adayı Filiz Ercan Üretici, Akdeniz Belediye Başkan Adayı Aydın Kösel, Yenişehir Belediye Başkan Adayı Furkan Derecik oldu.



Denizli'de de çalışmaları tüm hızıyla sürdüren Vatan Partisi tüm ilçe belediye başkan adaylarını belirledi.



Babadağ için Ali Direnç, Beyağaç için Sıddık Ertürk, Bozkurt için Halis Özkan, Çameli için Muhterem Çetin, Çardak için Mesut Yılan, Çivril için Nevzat Erim, Kale için Kadir Horzum, Sarayköy için Hüseyin Kara ve Serinhisar için Yaşar Kaya'nın adaylıkları açıklandı.







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