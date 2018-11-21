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Vatan Partisi yöneticisi Mehmet Gürgen kayıp

Vatan Partisi Mersin İl Yöneticisi Mehmet Gürgen’den günlerdir haber alınamıyor. Merkez’e bağlı Akdam köyünde yaşayan Gürgen, 16 Kasım günü öğlene doğru evden çıktı. Bir daha da dönmedi. Gürgen’in kaybolması olayını hem Mersin polisi hem de Vatan Partisi araştırıyor. Gözü yaşlı eşi de duyandan görenden yardım bekliyor.

Vatan Partisi yöneticisi Mehmet Gürgen kayıp

16 Kasım günü öğlene doğru evinden çıktı. Bir daha geri dönmedi.

Vatan Partisi Mersin İl Yöneticisi Mehmet Gürgen’den günlerdir haber alınamıyor. 

Kaybolma olayını hem Mersin polisi hem de Vatan Partisi araştırıyor. Ayrıca Vatan Partisi Genel Merkezi, İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulundu.

Gözü yaşlı eş Habibe Gürgen, eşinin bir düşmanı olmadığını, herkes tarafından sevilen bir kişi olduğunu belirtti. Gören veya bilenlerin polise başvurmasını istedi.
 

Etiketler; #mehmet gürgen #vatan partisi
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