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Vatan Partisi, YSK kararını AYM'ye taşıdı

Vatan Partisi, yurt dışında yaşayan seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayı göstermesini engelleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

Vatan Partisi, YSK kararını AYM'ye taşıdı

Vatan Partisi, yurtdışında yaşayan seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayı göstermesini engelleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı. Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in vekili Av. Mehmet Cengiz ve Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Beyhan Yıldırım, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Vatan Partisi, yurtdışındaki seçmenlerin aday tercihinde bulunmak için Ankara’ya gelmek zorunda bırakılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in vekili Av. Mehmet Cengiz, AYM önünde yaptığı açıklamada, "Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi engelleri çıkarrılarsa çıkarsınlar, Sayın Perinçek 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Zaten şimdiden elimizde Perinçek'i aday gösteren 90 bin dilekçe mevcuttur" dedi.

Etiketler; #yüksek seçim kurulu #vatan partisi #AYM #anayasa mahkemesi #doğu perinçek #mehmet cengiz #beyhan yıldırım
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