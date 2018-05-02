Vatan Partisi, yurt dışında yaşayan seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayı göstermesini engelleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

Vatan Partisi, yurtdışında yaşayan seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayı göstermesini engelleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı. Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in vekili Av. Mehmet Cengiz ve Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Beyhan Yıldırım, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.



Vatan Partisi, yurtdışındaki seçmenlerin aday tercihinde bulunmak için Ankara’ya gelmek zorunda bırakılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in vekili Av. Mehmet Cengiz, AYM önünde yaptığı açıklamada, "Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi engelleri çıkarrılarsa çıkarsınlar, Sayın Perinçek 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Zaten şimdiden elimizde Perinçek'i aday gösteren 90 bin dilekçe mevcuttur" dedi.