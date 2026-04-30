Vatan Partisi’nden 1 Mayıs çağrısı: "Köklü çözüm için siyasal alana örgütlü müdahale"

Vatan Partisi, 1 Mayıs 2026 için işçi sınıfına siyasal mücadele çağrısı yaptı.

Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, partisinin 1 Mayıs kararını açıklayan bir basın toplantısı yaptı. Parti genel merkezinde yapılan açıklamada Karanlık, Vatan Partisi'nin Gebze, Edirne, Bursa, İzmir, Adana ve bütün Türkiye’de işçi sınıfıyla alanlarda olacağını belirterek, şunları söyledi:

"İŞÇİ SINIFI AĞIRLAŞAN SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA"

“İşçi sınıfımız 1 Mayıs 2026’ya ağırlaşan sorunlarla giriyor. Ekonomik kriz artık yapısal hale geldi ve her geçen gün daha da derinleşiyor. Bu durum başta iş güvencesizliği olmak üzere sendikasızlaşma, işyeri kapanmaları ve gerçek ücretlerde ciddi oranda gerilemelere yol açıyor. Her an işsiz ve aç kalma tehdidi bütün çalışanlarımızın yüreğinde."

"İŞÇİ HAREKETİNDE YENİ YÜKSELİŞ"

“İşçi hareketi de doğal olarak yeni bir yükselişin içine girmiştir. Soma’da, Divriği’de, Zonguldak’ta, Kütahya’da, Çayırhan’da maden ve enerji işçileri, gıda işkolunda Çatalca’da Polonez işçileri, Gebze, İzmir ve Bursa’da metal işçileri, birçok yerde belediye işçileri bütün kamuoyunu etkileyen eylem ve direnişler yaptı.”

"SİYASAL NİTELİKLİ TALEPLER ÖNE ÇIKTI"

Eylemlerin niteliğine vurgu yapan Karanlık şöyle devam etti:

“Üstelik bu eylemler işçi ve işveren arasındaki sıradan ücret ve sosyal hak zemininde değil, doğrudan doğruya hükümet program ve politikalarını karşısına alan, siyasal nitelikli talepleri yükselten eylemler olarak ülke gündemine girdi. Hükümet makamlarının özelleştirme ve işyeri kapatma teşebbüsleri karşısında kamulaştırma ve devlet yatırımı politikalarını savundu."

"GENİŞ TOPLUMSAL DESTEK SAĞLANDI"

"Bu eylemler yalnızca işçi ve sendika katılımıyla sınırlı kalmadı. Esnafı, nakliyeciyi, sanayiciyi, tüccarı ve bütün üretici örgütleri ile muhtarları, bütün yerel siyasal parti örgütlerini, belediye ve yerel yönetim makamlarını kucakladı. Ortak hedefte kenetlenen bütün milli sınıflar ve bunların temsilcisi örgütler hükümet makamlarının ve TBMM’nin kapısına dayandı, önemli başarı ve kazanımlar da elde etti."

"PARTİ İLE İŞÇİ HAREKETİ ARASINDA BAĞ GÜÇLENDİ"

“Bütün bu mücadele süreçlerinde işçi hareketi ve üreten sınıf temsilcileriyle öncü parti, yani Vatan Partisi arasındaki ilişki ve bağlar da daha geniş ve etkin boyutlar kazandı.”

"BORÇLANMA MODELİ TÜKENDİ"

Ekonomi ve dış politikaya değinen Karanlık şu ifadeleri kullandı:

“Batılı emperyalistlerden borç alarak ekonomiyi çevirme dönemi bitti. Kriz bütün dünyada çok boyutlu olarak derinleşiyor. Emperyalist sistem dağılıyor, kendi sorunlarını çözmekten aciz. Amerika ve İsrail’in komşumuz İran’a saldırısıyla başlayan savaş koşulları ülkemizin de kapısında. Amerika-İsrail-Yunanistan ittifakının Kıbrıs ve Ege üzerinden ülkemize yönelttiği saldırı tehdidi gündemde.

"GÜVENLİK TEHDİTLERİ VE FIRSATLAR"

“Derinleşen ekonomik krizin yanı sıra ciddi ülke güvenliği sorunlarıyla da yüz yüzeyiz. İran’a saldırıyla daha da boyut kazanan dünya ölçeğindeki hesaplaşma bu tehditleri artırdığı gibi ülkemizin önüne yeni fırsatlar da sunuyor.

"ÇÖZÜM: ÜRETENLERİN MİLLİ HÜKÜMETİ"

“İşçi ve emekçilerin kurtuluşu, ülke güvenliği ve vatan mücadelesiyle iç içedir. Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözecek kaynakları vardır. Büyük zenginlerimizin yurtdışı bankalarında tuttuğu 500 milyar dolar ve yine büyük zenginlerimizin Türkiye banka kasalarında yatan 500 milyar dolar değerindeki külçe altınlar ekonomiye kazandırılabilir. Yatırıma ve üretim süreçlerine yönlendirildiğinde hazırda bulunan bu kaynaklar sorunu çözmeye yeter.

SİYASAL İRADE VURGUSU

“Bütün üretici sınıflarla birleşerek, üretenlerin milli hükümetini oluşturmak işçi sınıfı ve bütün milletimiz açısından güncel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ne var ki bu önlemler güçlü bir siyasal iradeyle hayata geçirilebilir.

"EMEK MÜCADELESİ SİYASAL ALANA"

“Zengin bir mücadele birikim ve geleneğine sahip olan Türkiye işçi hareketi kuşkusuz gücünü ve yeteneğini bu amaçla değerlendirecektir. İşçi hareketi bakımından yalnızca ekonomik-sendikal taleplerle sınırlı kalan bir mücadeleyle sonuç elde etme koşulları geride kalmıştır. Emek mücadelesiyle vatan mücadelesi her zamankinden daha çok iç içedir.”

VATAN PARTİSİ’NDE ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI

Çağrısını yineleyen Karanlık şu ifadeleri kullandı:

“İşçi sınıfı, siyasal alana da aktif ve örgütlü bir şekilde müdahale edecektir. Bunun biricik yolu da işçi önderlerinin öncü siyasal partide yani Vatan Partisi’nde örgütlenmesidir. 2026 1 Mayıs’ında bütün öncü işçilerimizi Vatan Partisi saflarında birleşmeye çağırıyoruz.”

Karanlık, açıklamasını, “Yaşasın 1 Mayıs! Kahrolsun Amerikan emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi! Yaşasın mazlum İran, Filistin, Lübnan, Yemen, Küba ve Venezuela halklarının emperyalizme karşı zaferi! Üretenlerin milli hükümeti için ileri! Öncü işçiler Vatan Partisi’ne!” sloganlarıyla tamamladı.