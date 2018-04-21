Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem, YSK'ya dilekçe başvuru yerine vatandaşın daha kolay kullanabileceği E-devlet sistemini önerdi. Senem, "Ne yazık ki daha ortada yasası olmadan bir seçim kararı alındı. Süre çok az olduğu için sıkıştırılmış bir takvimle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı adaylığı için koşullardan biri 100 bin imza ile başvuru. Ancak bunun nasıl olacağı hala belirsiz. Sadece iktidar partisinden yapılan bazı açıklamalar var. Onlar da hukuka uygun değil" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Hasan Korkmazcan, Nusret Senem ve Turgut Okyay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın “100 bin imza ile adaylıkta seçim kurullarına bizzat başvuru” açıklamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, AKP ve MHP’nin baskın seçim kararını eleştirdi.



Hukuk ve demokrasi çiğnenerek yapılacak bir seçimin Türkiye’ye büyük zarar vereceğini vurgulayan Senem şunları söyledi:



“Ne yazık ki daha ortada yasası olmadan bir seçim kararı alındı. Süre çok az olduğu için sıkıştırılmış bir takvimle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı adaylığı için koşullardan biri 100 bin imza ile başvuru. Ancak bunun nasıl olacağı hala belirsiz. Sadece iktidar partisinden yapılan bazı açıklamalar var. Onlar da hukuka uygun değil. Bize göre e-devlet üzerinden cumhurbaşkanı için imza verilmesi en uygun yöntem. Tabi bir de doğrudan dilekçe ile yapılacak başvuru var. Dilekçe ile başvuruların kişinin doğrudan seçim kuruluna gitmesinden söz ediliyor. Bu yasalara aykırıdır. Dilekçe hakkının nasıl kullanılacağı 3 bin 71 sayılı yasada bellidir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için verilecek dilekçeler bu yasaya göre verilir. Bu engellenemez.”



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