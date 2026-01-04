Vatan Partisi’nden ABD Başkonsolosluğu önünde eylem: Bugün Venezuela yarın Doğu Akdeniz

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını protesto etti. ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen eylemde konuşan İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, ABD’yi “dünyanın en büyük eşkıyası” olarak nitelendirdi.

Özkan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Eşkıya dünyaya hükümdar olamaz. ABD, Venezuela’yı teslim alamaz. Bu saldırı yalnızca Venezuela’ya değil, emperyalizme ve Siyonizm’e karşı mücadele eden tüm devletlere ve milletlere saldırıdır. Filistin’e, İran’a, Yemen’e saldırıdır. Bu saldırı, aynı zamanda Türkiye’ye de saldırıdır. Türk milleti, müttefik Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devletinin ve kardeş Venezuela halkının yanındadır.

‘EMPERYALİZMİN SİLAHIYLA ÖZGÜRLÜK OLMAZ’

Daha önceleri insan hakları ve demokrasi naraları atarak Afganistan’ı, Irak’ı, Suriye’yi, Libya’yı işgal eden Amerikan emperyalizmi, artık bu kılıflara gerek bile duymuyor. ABD’nin küstah başkanı Trump, açıkça ‘Venezuela’yı biz yöneteceğiz.’ diyor. Emperyalizm gittiği yere kandan, vahşetten, katliamdan, sömürüden başka hiçbir şey getirmemiştir. ABD’nin müdahalesinden demokrasi umanlar, yarın öbür gün Türkiye’de ABD’nin kanlı postallarını bulurlar. Emperyalizmin silahıyla özgürlük olmaz.

‘TEHDİTLERİ GÖREMEYEN HÜKÜMET, TÜRKİYE’Yİ YÖNETEMEZ’

AK Parti Hükümeti’ne çağrıda bulunuyoruz. Korkmayı bırakın, ABD haydutluğuna karşı cesaretle Venezuela Devletinin ve halkının yanında saf tutun. Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakını derhal hayata geçirin. Bugün Venezuela’ya yapılan müdahalelerin, yarın Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye’ye yapılmayacağının garantisi yoktur. Türkiye’nin dört bir yanının Amerikan üsleriyle kuşatıldığı, İsrail’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimine üsler kurduğu koşullarda tehditleri göremeyen hükümet, Türkiye’yi savunamaz ve yönetemez. ABD rüyası sona ermiştir. ABD, dünyanın jandarması olamayacaktır. Vatan Partisi görevinin başındadır. ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizm’ine karşı kararlılıkla mücadele etmek için, Türkiye-Rusya-Çin-İran İttifakını uygulamak için, üretim devrimini yapmak için görev başındayız.

‘NEREDE KALDI TÜRKİYE-VENEZUELA DAYANIŞMASI?’

AK Parti hükümeti, ABD’nin bu haydutluğuna sessiz kalmaktadır.

Venezuela Devleti dün kendi 15 Temmuz 2016 gecesini yaşamıştır. Venezuela Devlet Başkanı Sayın Maduro, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Amerikancı-Fethullahçı darbe girişimine karşı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ilk destek veren liderdi. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan da Sayın Maduro gibi ABD tarafından esir alınacaktı. Nerede kaldı Türkiye-Venezuela dayanışması? ABD’den korkuyor musunuz yoksa ABD’ye teslim mi oluyorsunuz? Yazıklar olsun korkaklara.

‘ABD MÜDAHALESİNİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ’

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına bakıyoruz. Neymiş? ‘Tüm taraflar itidalli davranmalılar’mış. ABD, bağımsız bir devletin başkanını operasyonla kaçırmıştır. Ne itidalinden bahsediyorsunuz? Bu koşullarda ‘itidal’ çağrıları yapmak acizliktir. Yazıklar olsun kalemini satanlara. İsrail İran’ı vurur, bizim basınımız İsrail’i alkışlar. Hamas İsrail’i vurur, bizim basınımız İsrail savunucusu olur. ABD Venezuela’ya müdahale eder, bizim basınımız Amerikancı olur. ABD müdahalesini meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkan Ali Kemal hainlerinden en ufak bir farkınız yoktur. ”