Vatan Partisi'nden ABD'nin Yemen saldırısına tepki: "Batı Asya, ABD emperyalizmine mezar olacak"

Bursalı, Yemen’deki çatışmaların bölgedeki tüm ülkeleri tehdit eden geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’de Husilere savaş ilan ettiklerini duyurmasının ardından ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, bölgedeki hedefleri bombaladı. Saldırılarda sivil yerleşimlerin de hedef alınması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 31 kişi yaşamını yitirdi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Trump’ın Yemen’e yönelik saldırı kararının, Doğu Akdeniz’e yönelik geniş çaplı bir stratejinin parçası olduğunu belirtti. Bursalı, Yemen’deki direnişin emperyalizm ve siyonizme karşı bir mücadele olduğunu ve bu mücadelenin Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

Bursalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Yemen’de ateşlenen silahlar, vatanımızın etrafında Kürdistan planı için dizilen silahlarla aynı tehdidi oluşturuyor. Ege’de kurulan ABD üsleri, Suriye’nin bölünme tehlikesi, Güney Kıbrıs’a yapılan askeri yığınaklar, Filistin’deki işgal ve Yemen’e atılan bombalar, emperyalist tehdidin büyüklüğünü gözler önüne seriyor."

Bursalı, Türkiye'nin bölgesel güvenliğini sağlamak için İran, Rusya ve Irak ile ortak hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde ve Batı Asya’da askeri kararlılığını göstermesi kaçınılmazdır" dedi.

Bursalı, Yemen halkının emperyalizme karşı verdiği mücadeleyi selamladıklarını ve Vatan Partisi olarak Yemen’in yanında olduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Yemen’de ABD saldırganlığına karşı direnen tüm güçlere selam olsun! Vatan Partisi olarak Yemen halkıyla dayanışma içindeyiz. Batı Asya, ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine mezar olacaktır!"