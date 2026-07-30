Vatan Partisi'nden açıklama: "İşçi değil holding korunuyor!"

Gözaltıların ardından Yıldızlar SSS Holding önünde açıklama yapan Reyhan, bakanların verdiği sözlerin tutulmadığını belirterek, "İşveren değil işçi hedef alınıyor" dedi.

Yıllardır maaş ve kıdem tazminatlarını alamayan işçilerin değil, verdiği sözleri tutmayan holdingin hedef alınması gerektiğini vurgulayan Reyhan, hükümetin tutumunu eleştirdi.

"Bakanlar huzurında söz verildi, ödeme yapılmadı"

Çalışma Bakanlığı'nın gözetiminde imzalanan protokollere rağmen şirketin ödemeleri gerçekleştirmediğini hatırlatan Utku Reyhan, şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca bakanların huzurunda söz verildi, protokoller imzalandı. Buna rağmen ödeme yapılmadı. Hükümetin bu işverene değil de maaşını ve kıdem tazminatını isteyen işçiye tavır alması kabul edilemez."

"Bir holdingin önünde duran işçi hangi kamu düzenini bozuyor?"

Hükümetin kimin yanında durduğunu sorgulayan Reyhan, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Bu işçiler havadan para istemiyor. Aylarca çalıştıkları emeğin karşılığını istiyorlar. Gözaltı kararı verenler bir ay maaş almasınlar bakalım ne yapacaklar? Bir holdingin önünde kaldırımda duran işçi hangi kamu düzenini bozuyor? Bozulan tek şey, kul hakkı üzerine kurulu bu düzendir."

"Bakanlar sözünün arkasında durmadı"

Hükümetin ilgili bakanlarına seslenen Reyhan, sürecin vebaline dikkat çekerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı'na, Enerji Bakanı'na ve Çalışma Bakanı'na sesleniyoruz. Bu işletmeye göz yumanların, işvereni sıkıştırmak yerine işçiyi holding önünden sürenlerin büyük vebali vardır. Bakanlar işverenle aynı masaya oturup protokol imzalıyor, ödeme sözü alıyor. Günü gelince ortada ne ödeme var ne de sözünün arkasında duran bir işveren. Buna rağmen bedeli işçiye ödetiliyor."

"Devlet, hakkını isteyen madenciyi gözaltına alıyor"

Yıldızlar SSS Holding'in maaş ve kıdem tazminatlarını ödememesine karşın büyümeye devam ettiğini ifade eden Reyhan, şu değerlendirmede bulundu:

"İşveren parasız değil. Devletten aldığı imkânlarla büyüyor, elektrik satıyor, yatırımlar yapıyor ama işçinin maaşına ve kıdem tazminatına gelince para yok deniliyor. Bugün devlet, hakkını isteyen madenciyi gözaltına alıyor, verdiği sözü tutmayan holdingi ise koruyor."

Reyhan, gözaltına alınan sendika yöneticileri ve madencilerin derhal serbest bırakılmasını isteyerek, "İşçiler hak ettiklerini istiyor. Eğer bu hak verilmezse, o emekçiler haklarını yine mücadele ederek alacaktır" dedi.