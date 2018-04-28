AKP’nin Menbiç’te Amerika ile birlikte hareket etme tavrının ardından Ankara-Washington hattında temaslar hızlandı. Vatan Partisinden ise hükümete sert tepki geldi. Açıklamada; PKK'ya 5 bin tır silah veren Amerika ile birlikte çözümün olamayacağı vurgulandı “Menbiç'e Vatan Partisi iktidarında girilir” ifadeleri kullanıldı.

Hükümet “Menbiç’te ABD ile birlikte hareket edeceğiz” dedi. Vatan Partisi sert tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Brüksel'de biraraya gelmişti. Görüşmede, Amerika ile Menbiç’te birlikte hareket etme konusunda görüş birliğine varıldı. Yol haritasına göre PKK’nın Suriye kolu PYD Menbiç’ten çekilecek, kentteki güvenliği Türkiye ile Amerika sağlayacak. Aynı formül Fırat’ın doğusunda da uygulanabilecek.



Çavuşoğlu’nun ardından Türkiye ile Amerika arasında bir temas daha sağlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel güvenlik konusunda iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.



Vatan Partisi ise Amerika ile AKP’nin Menbiç’teki ortaklık planına sert tepki gösterdi.



Açıklamayı Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek yaptı.



ABD bütçesini hatırlatan Perinçek, “65 bin PKK’lıya maaş bağlandılar” dedi.



Vatan Partisi lideri, Menbiç’teki teröristlerin Vatan Partisi iktidarında temizleneceğini de vurguladı.



Perinçek'e göre PKK'ya karşı mücadele Türkiye'nin Astana ortakları olan Rusya ve İran'la birlikte hareket etmekten geçiyor.



ulusal.com.tr

