Vatan Partisi'nden Almanya seçimlerini silip süpüren AfD'ye tebrik! "Aşırı sağcı demek ABD propagandasıdır"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yayımladığı yazılı açıklamada, Avrupa'da Atlantik sisteminin çöktüğünü, NATO karşıtı ve Asya ile iş birliğini hedefleyen milliyetçi partilerin yükselişe geçtiğini belirtti. Batı medyasının AfD'yi "aşırı sağcı ve ırkçı" olarak etiketlemesinin bir Amerikan propagandası olduğunu savunan Bursalı; Türk hükümetine, basınına ve Almanya'daki Türk toplumuna seslenerek AfD ile stratejik bağların güçlendirilmesini istedi.

AŞIRI SAĞCI VE IRKÇI SÖYLEMİ ABD PROPAGANDASIDIR

AfD’nin Saksonya-Anhalt zaferini kutlayan Özgür Bursalı, kıta genelinde dengelerin temelden değiştiğini belirterek Avrupa'da yükselen milliyetçiliğin küresel boyutlarına dikkat çekti:

Avrupa'da Atlantik sisteminin yıkıldığını, NATO karşıtı; Türkiye, Rusya, İran, Çin ve Filistin dostu hareketlerin zemin kazandığını kaydetti.

AfD heyetinin yakın dönemde KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak, partinin Türkiye ve Avrasya ekseniyle temas arayışında olduğunu ifade etti.

Partinin oylarını ağırlıklı olarak işçi ve emekçi kesimden aldığını vurgulayan Bursalı, AfD'ye "aşırı sağcı" yaftası vuranların asıl küresel tekeller ve emperyalist merkezler olduğunu öne sürdü.

Almanya'da AfD ve Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), Fransa'da Ulusal Birlik gibi yapıların yükselen Asya çağıyla uyumlu hareket ettiğini belirtti.

TÜRK HÜKÜMETİNE VE BASININA STRATEJİK İLİŞKİ ÇAĞRISI

Ankara'nın ve Türk medyasının Avrupa'daki siyasi dönüşümü doğru okuması gerektiğini savunan Bursalı, mevcut yaklaşımları eleştirdi:

Türk medyasında ve hükümet çevrelerinde AfD'nin Atlantikçi tezlerle "ırkçı ve tehdit unsuru" gibi sunulmasının hatalı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği eksenli politikalarının geçerliliğini yitirdiğini, "Asyalaşan yeni bir Avrupa" gerçeğinin doğduğunu kaydetti.

AfD başta olmak üzere yükselen milliyetçi siyasi aktörlerle diplomatik ve stratejik kanalların vakit kaybedilmeden kurulması ve geliştirilmesi çağrısını iletti.

ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRKLERİN ADRESİ AfD VE BSW OLMALIDIR

Almanya'da ikamet eden 3,5 milyonu aşkın Türk vatandaşına da seslenen Vatan Partisi Genel Sekreteri, gurbetçilerin siyasi tercihlerini yeniden gözden geçirmesini istedi. Geleneksel merkez ve Atlantikçi partilerin tıkanma yaşadığını ileri süren Bursalı; Türk toplumunun emekçi haklarını, Alman vatanseverliğini ve halkların kardeşliğini temsil eden AfD ile BSW saflarında aktif siyasete girmesini, böylelikle geleceğin iktidar mekanizmalarında pay sahibi olacağını dile getirdi.