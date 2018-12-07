Ekonomik krize karşı 'üretim ekonomisi' çağrısı yapan Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş, 'Türkiye’miz küresel dolar vurguncularının kıskacında, onların şantaj ve spekülasyonlarına direnmeye çalışıyor. Fakat yönetenlerin yetersiz siyasi ve ekonomik adımları nedeniyle direncimiz zayıf' dedi.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş, Türkiye'deki ekonomik krizin reçetesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Aykut Diş'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün burada yönetenlere; başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, muhalefet partileri de dâhil olmak üzere; liderler, danışmanlar, Bakanlar, Milletvekilleri, sorumlu gazeteciler ve aydınlara Türkiye’mizin gerçek gündemini hatırlatmak için karşınızdayız.

Siyasi ve ekonomik olarak kritik bir süreç yaşıyoruz.

Beslediği terör örgütlerinin alçak eylemleri ve darbe girişimiyle üzerimize gelen emperyalist devletler, hala içeriden ve dışarıdan ülkemizi sıkıştırmanın yollarını arıyorlar. Karadeniz’de Türk Akımı projesine, Akdeniz’de KKTC’ye ve sınırlarımıza karşı takınılan tutumlar bu durumun bariz göstergeleridir.

Ekonomik gidişatla birlikte düşünüldüğünde tehdit ciddidir.

Türkiye’miz küresel dolar vurguncularının kıskacında, onların şantaj ve spekülasyonlarına direnmeye çalışıyor. Fakat yönetenlerin yetersiz siyasi ve ekonomik adımları nedeniyle direncimiz zayıf…

Tüketim ve borçlanma ekonomisinin pençesinde her geçen gün daha da kan kaybediyoruz.

Döviz kontrol edilemiyor; maliyetler ve fiyatlar yükseliyor, faizler artıyor, iflas bayrakları çekiliyor, alım gücü düşüyor ve işten çıkarmalar oluyor. Kimse geleceği ön göremiyor. Herkes tedirgin...

Çünkü “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” gibi müdahaleler ve yetkililerin yaklaşımları kesin çareler içermiyor. Bakanlarımız “Planlı Karma Ekonomi” yerine hala “serbest piyasa” lafları ediyorlar, borcu borçla çevirmenin hesabını yapıyorlar.

Hükümet ne yazık ki cesur ve kararlı adımlar atamıyor.

Özetle;

Atatürk’ün “Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.” sözünün acilen uygulanması gerektiği günlerden geçiyoruz.

Kendisi üretmeyen, dışa bağımlı; aşırı ve gereksiz tüketen ve bunu borçlanarak finanse eden bir ekonomide, sıkıntıdan ve krizden kurtulmanın imkânı yoktur. Türkiye’mizin her türlü kurtuluşu Vatan Partisi’nin yıllardır ısrarla söylediği Üretim Ekonomisini kurmaktan geçmektedir. Bu kapsamda Vatan Partisi, 7 maddelik acil önlem paketi önermektedir.



VATAN PARTİSİ’NİN ACİL ÖNLEM PAKETİ

1. Paranın ülkeye giriş - çıkışı kontrol altına alınmalıdır.

2. Komşu ülkeler başta ve en hızlı şekilde olmak üzere dış ticarette milli para ile alım & satım anlaşmaları yapılmalı ve uygulanmalıdır.

3. İç ve dış borçlar Türkiye’mizin ve vatandaşlarımızın yararları gözetilerek yeniden yapılandırılmalı; devlet yönetiminde lüks ve aşırılığa son verilerek tasarrufa gidilmelidir.

4. Vergi kayıp & kaçakları ve dengesizlikleri de önlenecek şekilde vergi reformu gerçekleştirilmeli, asgari ücret Lira’nın alım gücü üzerinden yapılacak hakkaniyetli bir hesapla iyileştirilmelidir.

5. Dışa bağımlılığı azaltacak; öz kaynaklarımızı ve nitelikli insan gücümüzü üretime ve tüketime sokan modern sanayi ve teknoloji atılımı için yatırımlar ve teşvikler planlanmalıdır.

6. Esnaf, sanatkâr ve kobiler üzerindeki banka payları ve vergi yükü hafifletilmelidir, lüzumsuz AVM kurulmasına son verilerek işletmelerimiz korunarak desteklenmelidir.

7. Türkiye’yi beslenme, giyim, gübre, tohum ve damızlıkta yeniden kendine yeterli ve zengin bir ülke haline getirmek için uluslararası kuruluşların dayatmaları reddedilmeli ve büyük bir tarım atılımına girişilmelidir.

Vatan Partisi; vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve halkın refahı önceliğiyle, Türkiye’mizi ve geleceğimizi tehdit eden iç & dış güçlere karşı tüm Türk Milletini Üretim Ekonomisi programı etrafında toplanmaya çağırmaktadır.

Bütün sorunlarımızın kesin çözümü öz kaynaklarımıza dayanan bir ekonomik düzenin inşasından ve bunu kararlılıkla sürdürebilecek bir iktidardan geçmektedir.

Vatan Partisi görevlere hazırdır. Türk Milletine güveniyoruz.

Üreteceğiz, kazanacağız, büyüyeceğiz, güçleneceğiz, ilerleyeceğiz.

Bu doğrultuda yaklaşan Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası (Yerli Malı Haftası) kapsamında “Yerli Malı Üret Yerli Malı Tüket” kampanyası başlatıyoruz.

Bu kapsamda “Yerli Malı Üret Yerli Malı Tüket”, “Türkiye Büyüsün Türk Milleti Kazansın” sloganlarının yazılı olduğu pano ve ilanlarımızla ilçe ilçe, semt semt, mahalle mahalle gezerek Üretim Ekonomisi Programımızı ve yaşanan sıkıntılara dair önerdiğimiz 7 maddelik acil önlem paketimizi yurttaşlarımıza sunacağız.

Çünkü Türkiye’mizin bütün sorunlarının çözümü kendisine güvenmesinden; kendisi üretmesinden ve kendisi siyasetlerini kendisi belirlemesinden geçmektedir. Türkiye’mizin tohumu da vardır, gübresi de; ara malı, sanayisi, teknolojisi, nitelikli insan gücü de vardır. Konya’sı, Diyarbakır’ı, Ankara’sı, Kars’ı, Aydın’ı; Aziz Sancar’ı, Canan Dağdeviren’i, milli sanayicileri vardır.

Türkiye'mizi sistem içi sıkışmışlıklardan kurtarmak; program ve siyasetleriyle tek seçenek olan Partimizi, halk nezdinde de tek seçenek kılabilmek için kolları sıvadık.

Ekonomik krizin halkın tüm kesimlerini derinden etkilediği bugünlerde, Partimizin “Üretim Ekonomisi Programı”nı, ülkenin ve Türk Milleti’nin gündemine daha baskın bir şekilde sokacağız.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde halkı; esnaf & sanatkârları, bütün üreticileri ve tüketicileri Vatan Partisi ve Milli Hükümet Programı etrafında örgütlemek ve sorunlarının çözümlerini göstermek için sahada olacağız.

Bu kampanya ile de yerel seçim çalışmalarını başlatmış oluyoruz.

Üretici, tüketici; esnaf, sanatkar, sanayici, işletmeci, memur ve işçi tüm yurttaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya, Türkiye’mizin bütün sorunlarının kesin çözümü için Vatan Partisi ve Üretim Ekonomisi Programı etrafında örgütlenmeye çağırıyoruz.

Vatan Partisi görevlere hazırdır ve Türk Milletinin emrindedir."