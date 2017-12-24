Vatan Partisi, asgari ücret ve emeklilerin düşük maaşına dikkat çekmek için makarnalı eylem yaptı. "Emekçi ve emeklinin evinde mecburen hep makarna pişiyor" diyen partililer, hükümeti uyardı. Hak edilen zamların bir önce verilmesini istedi.

Asgari ücret ve emekli maaşının azlığına dikkat çektiler. Bunu da makarna pişirerek protesto ettiler.



Vatan Partisi, bugünlerde çok tartışılan asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili ilginç bir eyleme imza attı.



Kadıköy rıhtımında bir araya gelen partililer önce açıklama yaptı.







Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, asgari ücretli ailelerin geçinemediğini söyledi "1800 lira maaş emekçilere çok görülüyor." dedi.



Emeklilerin maaşının da düşük olduğunu söyledi Erbil.







Vatan Partisi İlçe Başkanı hükümeti uyardı. Asgari ücretli ve emekliye hak ettiği zammın verilmesi gerektiğini vurguladı.



Osman Erbil'i emekli ve asgari ücretliler pür dikkat dinledi. Eylem sonrası tencerede pişirilen makarna vatandaşa dağıtıldı.



Makarnayı yiyen emekliler derdini anlattı. "Geçinemiyoruz zammı artırın. " dedi



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