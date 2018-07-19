AKP'nin çıkardığı CHP'nin destek verdiği bedelli askerlik tasarısına tek tepki Vatan Partisi'nden geldi: Bu adım milletin birliğine dinamiktir. Güçlü ordu ancak zorunlu askerlikle mümkündür. Bedelli askerlik, 'Mehmetçik'ten vazgeçmektir! Türk ordusunun gelenekleriyle oynamayın!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Ankara'daki genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında bedelli askerlik tasarısına sert tepki gösterdi. Reyhan'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:

"Değerli basın mensupları,

Günlük siyasi çıkarlar, oy kaygısı ve ekonomik ihtiyaçlar bir kez daha Millî gereksinimlerin önüne geçmiştir.

24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan “bedelli askerlik” geliyor açıklamaları, seçimin ardından da artarak devam etmiş ve ilgili düzenleme AKP grubu tarafından TBMM başkanlığına bir torba yasanın içinde teslim edilmiştir. Kamuoyuna yapılan açıklamalardan anladığımız kadarıyla AKP’nin ortağı konumundaki MHP’nin de, muhalefet partilerinin de bedelli askerlik uygulamasına bir itirazları bulunmamaktadır.



MİLLETİN BİRLİĞİNE DİNAMİT

Milletin vicdanının ve halen canı pahasına Vatan Savaşı yürüten Mehmetçiğin sesi olmak yine Vatan Partisi’ne kalmıştır. Şimdi Milletimize bedelli askerlik uygulamalarının sakıncalarını maddeler halinde sıralıyoruz:

1 - Eğer toplumun bir kısmı kanıyla canıyla, diğer kısmı ise parayla askerlik yapıyorsa, o toplumun millet olma özelliği aşınmaya başlar. Genel ve zorunlu askerlik uygulaması, bölgesi, gelir durumu, mesleği ne olursa olsun milletin bütün fertlerini eşitleyen, milletin bütününe vatan savunması yükümlülüğü veren ve bütün milleti silah arkadaşı yaparak kaynaştıran eşitlikçi ve demokratik bir uygulamadır. Bundan vazgeçmek, milletin birliğine dinamit koymaktır.

2 –Genel ve zorunlu askerlik uygulaması, belirli bir ücret karşılığında toplumun bir kesimi için esnetilirse eşitlik duygusu zedelenir. Daha önce askerliğini yapmış, halen silah altında olan ya da gerekli maddi şartları yaratamadığı veya kapsama girmediği için askerlik yükümlülüğünü yerine getirecek vatandaşlarda güven sorunu yaratır. Bu eşitsizlik, toplumun belleğine kazınır. Millet askerliğini yapanlar ve bedelli askerlik yapanlar diye ikiye bölünür.

3 – Türkiyemiz hem sınırlarının ötesinde hem de yurt içinde halen bir Vatan Savaşı yürütmektedir. PKK, YPG, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle mücadele sürmektedir. Bu mücadeleyi sürdüren Mehmetçikte “biz bunun için mi savaşıyoruz” ruh hali oluşabilir. Terörle mücadelede ve silah altındaki Mehmetçikte zafiyetler yaratabilir.

4 – Kısa aralıklarla gerçekleştirilen ve neredeyse teşvik edilen bedelli askerlik uygulaması, askere gitmeme, askere gitmeyi çeşitli yollarla geciktirme eğilimi yaratabilir. Bu durum ilerleyen zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin asker mevcuduyla ilgili krizlere yol açabilir.

5 – Özellikle ABD tarafından Mehmetçik kavramına yönelik bir psikolojik savaş yürütülmektedir. “Kimin için öleceğiz”, “Askerlik bir yük”, “Bu savaş bizim savaşımız değil” gibi söylemlerle yükseltilmek istenen bir anti-militarizm ortalıkta gezinmektedir. Bizim gibi dede-baba-oğul askerlik yapan bir toplumda bunun tutma olasılığı olmasa da bedelli askerlik uygulaması bu tür yıkıcı söylemleri de teşvik edecektir.



GÜÇLÜ ORDU, ZORUNLU ASKERLİKLE MÜMKÜN

Ülkemizin bulunduğu coğrafya geçmişte olduğu gibi bugün ve görünen gelecekte de her zaman dış saldırılara açık bir coğrafyadır. Burada güçlü ordusu olmayanlar ayaklar altında kalır. Türk Ordusunun gücü genel ve zorunlu askerlik uygulamasından gelmektedir. Şimdi hem iktidar partisi hem de ana muhalefet partisi Türkiye’ye “profesyonel askerlik” önermektedir. Yani genel ve zorunlu askerliği zamanla tamamen kaldırmak, Türk Ordusunun mevcudunu çok büyük oranda azaltmak ve vatan savunması görevini dar ve maaşlı bir gruba devretmek. Bedelli askerlik uygulaması profesyonel orduya geçişin ilk adımlarıdır. Profesyonel ordu, ordu-millet özelliğimizi yıkacak ve Mehmetçik kavramını ortadan kaldıracaktır. Unutmayalım, Kurtuluş Savaşı’nı zafere ulaştıran, profesyonel ordu değil, Mehmetçikti.



TÜRK ORDUSUNUN GELENEKLERİYLE OYNAMAYIN

Basınımız aracılığıyla Tayyip Erdoğan hükümetini uyarıyoruz. Türk Ordusunun gelenekleriyle oynamaktan vazgeçin. Önce emir komuta zincirini bozdunuz, sonra terfi düzenine müdahale ettiniz şimdi de bedelli askerlik uygulamasıyla Mehmetçik kavramını yok ediyorsunuz. Bu uygulamalar ülkemize ilerde telafisi çok güç zararlar verebilir. Kimsenin milletin ve ülkenin geleceğini tehlikeye atma hakkı yoktur.

Tartışmalı olsa da eğer ihtiyaç ve kapasite fazlası er/erbaş varsa, ya da bir yığılma öngörülüyorsa, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bir çalışma yaparak askerlik süreleriyle ilgili yeni bir düzenleme önerebilirler. Ama bunu yapmak yerine bedelli askerlik uygulamasını tercih etmek asla kabul edilemez. Bütün gazetelerde devletin kasasına ne kadar para gireceği yazıyor. Türkiye 5-10 milyar TL gelir için askeri geleneklerini çöpe atacak kadar küçük bir ülke midir?

Vatan Partisi olarak, bedelli askerlik uygulamalarının karşısında olduğumuzu, bunun milli güvenliğimize tehdit oluşturan bir uygulama olduğunu açık bir biçimde ilan ediyoruz.

Milletimize saygıyla duyurulur."