Vatan Partisi’nden boykot tepkisi: 'Akıldan yoksun bir çağrı'

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak."

VATAN PARTİSİ'NDEN TEPKİ!

Özel’in boykot çağrısına iş dünyasından olumsuz tepkiler gelirken, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da konuya ilişkin açıklama yaptı. X hesabından paylaşım yapan Bursalı, CHP'nin boykot çağrısını eleştirerek şu sözleri sarf etti:

"CHP önderliği, akılla, mantıkla bağdaşmayan bir boykot çağrısında bulunuyor. Bu çağrıya halkın katılması, boykotun kitlelerde etki yaratması mümkün değil.

Akıldan yoksun ve Türkiye gerçeklerinden uzak bu boykot çağrısı, yalnızca CHP yönetiminin çaresizliğini gösteriyor."