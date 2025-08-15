Vatan Partisi’nden Çerçioğlu hamlesine ilk yorum: ‘Şahıs değil, düzen meselesi’

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasının ardından Vatan Partisi’nden ilk değerlendirme geldi. Vatan Partisi MKK Üyesi ve Aydın İl Başkanı Av. Zühre Genişel, Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanının partilerinden ayrılmasını eleştirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Vatan Partisi’nden Çerçioğlu hamlesine ilk yorum: ‘Şahıs değil, düzen meselesi’
Yayınlanma: Güncellenme:

Genişel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Özlem Çerçioğlu’nun parti değiştirmesi, kendisine güvenen vatandaşların uğradığı hayal kırıklığının ötesinde anlamlar taşıyor. Türkiye’de siyaset mafyalaşmıştır ve mafya ahlakı ile işlemektedir. Çerçioğlu bazı CHP yöneticilerinin yolsuzluk taleplerini açıkladı. Öte yandan AK Parti’ye katılmasının da bu yolsuzlukları örtme çabası olduğu iddia ediliyor. Nereye dönseniz yolunuz yolsuzluğa çıkıyor.”

KİŞİSEL ZENGİNLEŞME VE SİYASAL ÇIKAR

Genişel, Türkiye’de yerel yönetimlerin tüyü bitmemiş yetim hakkının kişisel zenginleşme ve siyasal çıkar için kullanıldığını belirterek, “Halkın refahı için harcanması gereken paralar çarçur edilmiş durumda. Sistem, vatandaşları kutuplaştırma siyaseti ile teslim almaya çalışıyor. Bu mesele artık şahıs meselesi değil, düzen meselesidir” dedi.

ÇÖZÜM: VATAN PARTİSİ

Vatan Partisi’nin çözüm önerisini de paylaşan Genişel, “Çaresiz değiliz, çözüm var: Vatan Partisi! Belediyeleri kamu hizmeti üretme esasına göre yeniden örgütleyecek, kaynakları üretici ve kalkınmacı programlarla buluşturacağız. Kamucu ve halkçı belediyecilik anlayışını hakim kılacağız” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi, Aydın’daki gelişmeler üzerinden yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve rant sistemine karşı halkı uyarırken, vatandaşları Vatan Partisi programı etrafında birleşmeye davet etti.

Camiye silahlı saldırı: Cuma namazı çıkışı kanlı bittiCamiye silahlı saldırı: Cuma namazı çıkışı kanlı bittiDünya
Lavrov Alaska’ya “SSCB” tişörtüyle geldi: Putin-Trump zirvesi öncesi dikkat çeken mesajLavrov Alaska’ya “SSCB” tişörtüyle geldi: Putin-Trump zirvesi öncesi dikkat çeken mesajGündem
vatan partisi aydın Özlem Çerçioğlu
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden Çerçioğlu hamlesine ilk yorum
7 ayda 1 trilyon lirayı aştı!
Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!
CHP'de neler oluyor?
Tek kullanımlık plastikler tarihe karışıyor
İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi
Bu şehirde sigara içmek tarih oluyor!
Nazım Hikmet’in çizdiği portredeki sır
Antalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi