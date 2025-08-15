Vatan Partisi’nden Çerçioğlu hamlesine ilk yorum: ‘Şahıs değil, düzen meselesi’

Genişel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Özlem Çerçioğlu’nun parti değiştirmesi, kendisine güvenen vatandaşların uğradığı hayal kırıklığının ötesinde anlamlar taşıyor. Türkiye’de siyaset mafyalaşmıştır ve mafya ahlakı ile işlemektedir. Çerçioğlu bazı CHP yöneticilerinin yolsuzluk taleplerini açıkladı. Öte yandan AK Parti’ye katılmasının da bu yolsuzlukları örtme çabası olduğu iddia ediliyor. Nereye dönseniz yolunuz yolsuzluğa çıkıyor.”

KİŞİSEL ZENGİNLEŞME VE SİYASAL ÇIKAR

Genişel, Türkiye’de yerel yönetimlerin tüyü bitmemiş yetim hakkının kişisel zenginleşme ve siyasal çıkar için kullanıldığını belirterek, “Halkın refahı için harcanması gereken paralar çarçur edilmiş durumda. Sistem, vatandaşları kutuplaştırma siyaseti ile teslim almaya çalışıyor. Bu mesele artık şahıs meselesi değil, düzen meselesidir” dedi.

ÇÖZÜM: VATAN PARTİSİ

Vatan Partisi’nin çözüm önerisini de paylaşan Genişel, “Çaresiz değiliz, çözüm var: Vatan Partisi! Belediyeleri kamu hizmeti üretme esasına göre yeniden örgütleyecek, kaynakları üretici ve kalkınmacı programlarla buluşturacağız. Kamucu ve halkçı belediyecilik anlayışını hakim kılacağız” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi, Aydın’daki gelişmeler üzerinden yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve rant sistemine karşı halkı uyarırken, vatandaşları Vatan Partisi programı etrafında birleşmeye davet etti.