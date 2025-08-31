Vatan Partisi'nden Çerkes Ethem anmasına protesto: "Ethem ihaneti Kafkas vatanseverliğine gölge düşüremez"

Vatan Partisi, vatan haini Ethem Bey'i anma girişimlerini protesto etti. Balıkesir İl Başkanı Hüseyin Ayvataş, Ethem'in Yunanlıların safına geçtiğini Ankara hükümetinin karşısında yer aldığını söyledi. "Çerkezler kardeşimizdir" diyen il başkanı önemli uyarılar yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Vatan Partisi'nden Çerkes Ethem anmasına protesto: "Ethem ihaneti Kafkas vatanseverliğine gölge düşüremez"
Yayınlanma:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatan haini Ethem Bey'i anma girişimleri protesto edildi. "Ethem ihaneti Kafkas vatanseverliğine gölge düşüremez" denildi.

Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanlığı basın açıklaması yaptı. Balıkesir İl Başkanı Hüseyin Ayvataş'ın açıklamasını Bandırma halkı da destekledi. Ayvataş, Ethem'in Yunanlıların safına geçtiğini Ankara hükümetinin karşısında yer aldığını söyledi. Basın açıklamasında Kurtuluş savaşının Kafkas kökenli komutanları sıralandı. "Neden kahramanlar yerine hainleri anıyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterildi.

Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı Hüseyin Ayvataş, "Çerkezler kardeşimizdir" dedi, emperyalist planlara geçit vermeyeceklerini belirtti. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in Ethem anmasına katılması, Bandırma belediye başkanın da destek vermesi eleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ethem Olayı ile ilgili Nutuk’ta yaptığı değerlendirme hafızalardaki yerini koruyor.

ÇERKEZ ETHEM'İN TARİHTEKİ YERİ

"Ethem ve kardeşleri milli hükümete karşı isyana karar vermişlerdi. İsyan planında muvaffak olabilmek için, buna mâni olacak Batı Cephesindeki ordunun kumandanını, itibar ve makamından düşürerek, orduya hakim olmak elzem idi. Meclis kamuoyunu tamamen kendi lehlerine çevirerek kumandan veya vekil veya hükümeti düşürme maksadıyla çalıştıklarına bizde şüphe kalmamıştı.

Yunan ordusu taarruz ederken, Ethem ve kardeşleri de kendilerine düşen vazifeyi yerine getirmekten geri durmadılar. Tekrar Kütahya'ya yönelerek, orada bulunan zayıf fırkamıza taarruza başladılar. İzzettin Paşa'nın metin karakteri ve vakıfane kumandası ve maiyetindeki Türk subay ve neferlerinin yüksek kahramanlıkları Ethem ve kardeşleriyle saldıran hain kuvvetleri mağlup ve geri çekilmeye mecbur etti."

Transferde Aslan istedi, Kanarya kaptı: Ederson Fenerbahçe yolunda!Transferde Aslan istedi, Kanarya kaptı: Ederson Fenerbahçe yolunda!Spor
Galatasaray’dan ayrılık açıklaması! Detaylar belli olduGalatasaray’dan ayrılık açıklaması! Detaylar belli olduSpor
Ankara’da sessizlik aldatıyor mu? 7 büyüklüğünde deprem kapıda olabilir!Ankara’da sessizlik aldatıyor mu? 7 büyüklüğünde deprem kapıda olabilir!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

vatan partisi çerkes ethem protesto
Günün Manşetleri
ASSAN Group sahibi ve genel müdürü tutuklandı
Gençlere soruldu: HAMAS mı? İsrail mi?
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Market raflarında yüzde 81 artış, fiyatlar uçtu!
Adalet Bakanı Tunç rakamları açıkladı
Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ne konuştu?
Üniversitelilere hem gelir hem deneyim fırsatı!
Erdoğan ile Şi Cinping Çin'de bir araya geldi
Hurda Teşvik Yasası geri mi dönüyor?
Necip Hablemitoğlu cinayetinden CHP Kurultayına…
Çok Okunanlar
İstanbul’da elektrik kesintisi İstanbul’da elektrik kesintisi
Meteoroloji’den sağanak alarmı Meteoroloji’den sağanak alarmı
Emekliler dikkat! Emekliler dikkat!
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde!
Ankara’da sessizlik aldatıyor mu? Ankara’da sessizlik aldatıyor mu?