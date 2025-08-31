Vatan Partisi'nden Çerkes Ethem anmasına protesto: "Ethem ihaneti Kafkas vatanseverliğine gölge düşüremez"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatan haini Ethem Bey'i anma girişimleri protesto edildi. "Ethem ihaneti Kafkas vatanseverliğine gölge düşüremez" denildi.



Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanlığı basın açıklaması yaptı. Balıkesir İl Başkanı Hüseyin Ayvataş'ın açıklamasını Bandırma halkı da destekledi. Ayvataş, Ethem'in Yunanlıların safına geçtiğini Ankara hükümetinin karşısında yer aldığını söyledi. Basın açıklamasında Kurtuluş savaşının Kafkas kökenli komutanları sıralandı. "Neden kahramanlar yerine hainleri anıyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterildi.



Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı Hüseyin Ayvataş, "Çerkezler kardeşimizdir" dedi, emperyalist planlara geçit vermeyeceklerini belirtti. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in Ethem anmasına katılması, Bandırma belediye başkanın da destek vermesi eleştirildi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün Ethem Olayı ile ilgili Nutuk’ta yaptığı değerlendirme hafızalardaki yerini koruyor.

ÇERKEZ ETHEM'İN TARİHTEKİ YERİ

"Ethem ve kardeşleri milli hükümete karşı isyana karar vermişlerdi. İsyan planında muvaffak olabilmek için, buna mâni olacak Batı Cephesindeki ordunun kumandanını, itibar ve makamından düşürerek, orduya hakim olmak elzem idi. Meclis kamuoyunu tamamen kendi lehlerine çevirerek kumandan veya vekil veya hükümeti düşürme maksadıyla çalıştıklarına bizde şüphe kalmamıştı.



Yunan ordusu taarruz ederken, Ethem ve kardeşleri de kendilerine düşen vazifeyi yerine getirmekten geri durmadılar. Tekrar Kütahya'ya yönelerek, orada bulunan zayıf fırkamıza taarruza başladılar. İzzettin Paşa'nın metin karakteri ve vakıfane kumandası ve maiyetindeki Türk subay ve neferlerinin yüksek kahramanlıkları Ethem ve kardeşleriyle saldıran hain kuvvetleri mağlup ve geri çekilmeye mecbur etti."