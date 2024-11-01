Vatan Partisi'nden "DEM Parti kapatılsın" başvurusu

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı başkanlığındaki parti heyeti, 1 Kasım 2024 Cuma günü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Muhsin Şentürk’ü ziyaret ederek DEM Parti'nin kapatılması başvurusunu sundu.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Bursalı, "Bu başvuru Türkiye’ye karşı, Türk milletine karşı, devletin birliğine, milletimizin bütünlüğüne karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"DEM Parti’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımıza başvurumuzu yaptık. Bu başvuru Türkiye’ye karşı, Türk milletine karşı, devletin birliğine ve milletimizin bütünlüğüne karşı sorumluluğumuzdur.

DEM Parti bölücü faaliyetlerin merkezindedir. DEM Parti’nin bütün liderleri bölücü faaliyetin içindedir ve PKK’ya bağlıdır. Böyle bir Partiye, HDP’nin devamı olan DEM Parti’ye Türkiye tahammül edemez.

DEM Parti, PKK’dır. DEM Parti, PKK’nın elidir, koludur, dilidir, propaganda aracıdır, para kaynağıdır.

DEM Parti bir milli güvenlik sorunudur. Mehmetçiğimize, polisimize kurşun sıkan, şehirlerimize mayınlar döşeyen, çocuklarımızı dağa kaçıran terör örgütüdür. Teröre demokrasi ve özgürlük olmaz.

DEM Parti ve PKK, ABD ve İsrail’in piyonudur. Bağımsız Kürdistan adı altında "İkinci İsrail" planının aletleridir.

DEM Parti, Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak, iç cepheyi zaafa uğratmak üzere tertiplerin ve kalkışmaların içinde olan bir dış unsurdur.

Meclis’te PKK istemiyoruz.

PKK’nın partisi DEM’e devletin hazinesinden, geçen yıl 1 milyar 140 milyon TL, bu yıl 500 milyon TL para aktarılmasını kabul etmiyoruz.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun HDP’yi kapatmamasını kabul etmiyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızın kahramanca tutumuyla açtığı kapatma davasını süründüren AYM çoğunluğu, Türk milletini ve Türk yargısını temsil etmiyor.

Bu devlet zaafına meydan okuyoruz.

“PKK sizi tükürüğünde boğar” diyen belediye başkanlarını, son olarak Esenyurt’ta olduğu gibi sağlam delillerle, terör örgütü üyeliğinden tutuklanan belediye başkanlarını istemiyoruz.

PKK ile kolkola giren CHP yönetimini mahkûm ediyoruz. Esenyurt’ta ortaklaşa yaptıkları mitingde bir avuç insan toplanmıştır ve çaresizlikleri de görülmüştür.

Türkiye’nin devleti var, milleti var, vatanı var, yargısı var.

DEM Parti kapatılacak. Türkiye’de teröre fırsat verilmeyecek. Bölücülüğe özgürlük yok. Suriye ile iş birliği yapılarak PKK’nın kökü kazınacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımıza güveniyoruz.

Türkiye asla ve asla ABD-İsrail planlarına teslim olmayacak. Bağımsız Kürdistan adı altında "İkinci İsrail"e izin verilmeyecek. Hiçbir güç Öcalan’ı Meclis’e getiremeyecek. Açılım tezgâhlarıyerle bir olmuştur.

Vatan Partisi hazırdır ve görevinin başındadır."