Vatan Partisi'nden 'DEM Parti'ye geçit yok: İmza masalarına büyük ilgi

Vatan Partisi'nin başlattığı "DEM Parti Kapatılsın, İkinci İsrail'e Geçit Yok" kampanyası çığ gibi büyüyor.





Eskişehir'de Vatan Partililer, Hamamyolu Caddesi önünde imza masası açtı. İlgi büyüktü. Vatan Partisi İl Başkanı Mustafa Erdönmez açılım planlarına geçit vermeyeceklerini söyledi.



Kampanya Denizli'de de sürüyor. Vatandaşlar, Dem Parti'nin kapatılmasını istiyor. CHP ve AK Parti de eleştirilen hedefindeydi.





Vatan Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu, Kandil'den talimat alan partinin kapatılması için yurttaşları imzaya vermeye çağırdı.



Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da da imza masaları açıldı. Adapazarı Gar Meydanı'nda Vatan Partisi Sakarya İl Başkanı Bahtiyar Bodur, zorlukların Vatan Partiyle aşılacağını belirti.