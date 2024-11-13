Vatan Partisi'nden 'DEM Parti'ye geçit yok: İmza masalarına büyük ilgi

Vatan Partisi Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Denizli'de DEM Parti'nin kapatılması için imza masası açtı. "Atom parçalanır Türkiye parçalanamaz" mesajları verildi. Vatandaşlar vakit kaybetmeden Türkiye düşmanı partinin kapısına kilit vurulmasını talep etti.

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Vatan Partisi'nden 'DEM Parti'ye geçit yok: İmza masalarına büyük ilgi
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Vatan Partisi'nin başlattığı "DEM Parti Kapatılsın, İkinci İsrail'e Geçit Yok" kampanyası çığ gibi büyüyor.

Vatan Partisi'nden 'DEM Parti'ye geçit yok: İmza masalarına büyük ilgi - Resim : 1

Eskişehir'de Vatan Partililer, Hamamyolu Caddesi önünde imza masası açtı. İlgi büyüktü. Vatan Partisi İl Başkanı Mustafa Erdönmez açılım planlarına geçit vermeyeceklerini söyledi.

Kampanya Denizli'de de sürüyor. Vatandaşlar, Dem Parti'nin kapatılmasını istiyor. CHP ve AK Parti de eleştirilen hedefindeydi.

Vatan Partisi'nden 'DEM Parti'ye geçit yok: İmza masalarına büyük ilgi - Resim : 2

Vatan Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu, Kandil'den talimat alan partinin kapatılması için yurttaşları imzaya vermeye çağırdı.

Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da da imza masaları açıldı. Adapazarı Gar Meydanı'nda Vatan Partisi Sakarya İl Başkanı Bahtiyar Bodur, zorlukların Vatan Partiyle aşılacağını belirti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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