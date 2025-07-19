Vatan Partisi’nden Diyarbakır’da açıklama: Feshedilen PKK mensupları için af kanunu önerisi

Vatan Partisi, feshedilen PKK terör örgütü mensuplarının devletle ve toplumla bütünleşmesine ilişkin önerdiği af kanunuyla ilgili yeni bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Partinin resmî X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı, yarın (20 Temmuz, Pazar) saat 15.00'te Diyarbakır İl Başkanlığımızda, Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Vatan Partisi'nin Af Kanunu Önerisi hakkında bir basın açıklaması yapacaktır.”

Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı, yarın (20 Temmuz, Pazar) saat 15.00'te Diyarbakır İl Başkanlığımızda, Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Vatan Partisi'nin Af Kanunu Önerisi hakkında bir basın açıklaması yapacaktır. pic.twitter.com/jD9g95kwwo — Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) July 19, 2025

Söz konusu af kanunu önerisi, daha önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. İşte gerekçesi: