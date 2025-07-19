Vatan Partisi’nden Diyarbakır’da açıklama: Feshedilen PKK mensupları için af kanunu önerisi

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, feshedilen PKK terör örgütü mensuplarının devletle ve toplumla bütünleşmesine yönelik af kanunu hakkında yarın Diyarbakır İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapacak

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Vatan Partisi’nden Diyarbakır’da açıklama: Feshedilen PKK mensupları için af kanunu önerisi
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Vatan Partisi, feshedilen PKK terör örgütü mensuplarının devletle ve toplumla bütünleşmesine ilişkin önerdiği af kanunuyla ilgili yeni bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Partinin resmî X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı, yarın (20 Temmuz, Pazar) saat 15.00'te Diyarbakır İl Başkanlığımızda, Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Vatan Partisi'nin Af Kanunu Önerisi hakkında bir basın açıklaması yapacaktır.”

Söz konusu af kanunu önerisi, daha önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. İşte gerekçesi:

Vatan Partisi'nden 'Af Kanunu' önerisi! O önerinin gerekçeleri açıklandıVatan Partisi'nden 'Af Kanunu' önerisi! O önerinin gerekçeleri açıklandıGündem
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