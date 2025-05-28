Vatan Partisi'nden DMM'ye eleştiri: “Müttefiklik masalıyla gerçekler örtülüyor”

Vatan Partisi Genel Sekreteri, Yunanistan’ın Dedeağaç kentinde başlayan ABD-NATO ortak tatbikatına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, tatbikatın doğrudan Türkiye’yi hedef aldığı vurgulandı ve iktidara, kamuoyunu yanıltan açıklamalara karşı uyarıda bulunuldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Vatan Partisi'nden DMM'ye eleştiri: “Müttefiklik masalıyla gerçekler örtülüyor”
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Tatbikata dair sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüler üzerinden yapılan açıklamada, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin “Hayır, NATO yok, hedef Türkiye değil” yönündeki açıklamaları eleştirilerek şu ifadelere yer verildi:

“📌Tabii NATO yok,
📌Sınırımızın 30 km ötesindeki hedef Patagonya,
📌Tatbikattaki 200 ABD askeriyle geçilecek nehir Paris’teki Sen Nehri,
📌Ege adalarındaki 9 ABD üssünden de bize güller saçılıyor...”

Vatan Partisi açıklamasında, Yunanistan’daki tatbikatın hem Ege’deki ABD üsleri hem de sınır hattına yapılan sevkiyatlarla Türkiye’ye yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. Parti, hükümet yetkililerine çağrıda bulunarak “müttefiklik” söylemleriyle yapılan açıklamaların gerçek durumu gizlediğini ve halkın tehlikeyi görmesinin engellendiğini ifade etti.

Tatbikata dair görseller ilk kez Yunan basınında yer aldı. Vatan Partisi, bu görüntülerin Türkiye’ye yöneltilen tehdidin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

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