Vatan Partisi'nden Dünya Engelliler Günü açıklaması: "Engelleri aşmak için harekete geçme zamanı"

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Becerikli, engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekti ve çözüm önerilerini paylaştı.

Becerikli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Dünya Engelliler Günü, farklı engellerin aslında engel olmadığına dikkat çeken, her engelin kendi içinde farklı sorunları olduğunu gösteren, engelli kişilerin günlük yaşam içerisindeki katkılarını ve başarılarını hedef alan konular üzerinde durulan bir gündür.

Ülkemizde bugün ve benzer günlerde, yetkililer tarafından engelli bireylere yönelik etkinlikler düzenlenerek mutlu olmaları istenmektedir. Engellilerin böyle bir mutluluğa ne kadar ihtiyaçları bulunmaktadır? Bugün burada bu açıklamayı yapma sebebim, ben ve benim gibi engelli olan bireylerin ve engelli ailelerinin ihtiyaçlarını duyurmaktır.

Kısaca ihtiyaçlarımızdan bahsetmek isterim:

Şartları zor olan engellilerin, yetkililer tarafından ekonomik kriz bahane edilerek enflasyon karşısında iyice gerileyen ücretlerinin, çalışarak normal gün sayısını doldurmuş emekli ve malulen emekli olan engellilerin aylıklarının ve evde bakım ücretlerinin acilen asgari ücret seviyesine çıkarılması önem arz etmektedir.

Kamuda engelli personel açığının bulunması dolayısıyla, engelli bireylerin bir an önce işe alınmalarının sağlanması, bu sayede ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen engellilerin kendi ayakları üzerinde durmaya başlaması önemlidir.

Bedensel engelli olan bireylerin ortez ve protez ihtiyaçları maksimum seviyededir. Bu doğrultuda, yerli ve milli olanaklar kullanılarak elektronik diz eklemleri üretilmesi hayati derecede önemlidir. Bu yapılamıyor ise, yurtdışı imalatı olan markalar ile, daha önceden yapıldığı gibi, anlaşma imzalanarak fark alınmadan engelli bireylerin ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması önemlidir.

Engellilerin ÖTV muafiyeti ile alınan araçların, engellilerin ulaşım erişilebilirliği için bir ayrıcalık değil bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Devletin engellilere toplu taşıma gibi alanlarda olduğu gibi; iş, eğitim, sağlık ve kamusal alanlara erişimde de ÖTV’nin sağladığı kolaylıklar kamu yükünü hafiflettiği gibi, engelliler için bağımsız hareket özgürlüğü, üretmek ve hayata dahil olmak gibi büyük anlamlar taşımaktadır. Bu doğrultuda araç alımlarında kısıtlamaların yapılması yerine, kapsam daha da genişletilmelidir.

İşaret dili ile konuşan engellilerin, kurum ve kuruluşlarda işaret dili çevirmenleri aracılığı ile sorunlarının çözümü sağlanmalıdır.

Otizmli bireylerin aldığı eğitimdeki kısıtlamaların acilen kaldırılması ve eğitim kapsamının genişletilmesi gereklidir. Bu doğrultuda sayıları hızla artan ve ebeveynleri yaşlanan otizmli bireylerin kaderleri liyakatsiz ve vicdansız ellere bırakılmamalıdır. En son Niğde Engelli Bakım Merkezi’nde yaşanan kahredici olayda da bakıma verilmesi gereken önem görülmüştür. Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için;

1) Nitelikli personel istihdamı (Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Ön Lisans Programı)

2) Kapsamlı eğitim programı (Kriz yönetimi, fiziksel müdahale teknikleri, güvenlik prosedürleri ve mesleki etik temel konuları)

3) Nitelikli uzman (Uygulamalı Davranış Analisti ve Özel Eğitim Öğretmeni) ihtiyacı karşılanmalıdır.

Engelli bireylere evlerinde bakım sağlayan anne ve babanın erken emeklilik hakkının sağlanması için düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir.

Son olarak değinmek istediğim engel grubu görme engellilerdir. Bu grubun ihtiyaçları tüm engel gruplarını kapsamaktadır.

Görme Engelli bireylerin ihtiyaçları, bilgi erişim sistemlerinin düzgün, çalışır ve yaygın olmasıdır. Bununla birlikte toplu taşımalarda sesli sistemlerin sorunsuz çalışması ve erişimin kolay olması ile yapısal düzenlemelerin acilen ‘’erişebilirlik’’ sorunların çözüme ulaşması gerekmektedir.

İnancım, bu açıklamadan sonra, 3 Aralık 2024 tarihi ülkemiz için milat kabul edilerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 100. yıl Türkiye’sindeki engelli bireylerin bu eksiklerinin çözüme kavuşması için yetkili birimlere talimat vermek suretiyle acilen ihtiyaçların yerine getirilmesi sağlaması yönündedir.