Vatan Partisi’nden Edirne'de NATO/ABD'ye karşı bağımsızlık yemini

Binlerce vatansever dün Vatan Partisi’nin çağrısıyla serhat kentimiz Edirne’ye koştu. Genci yaşlısı, çocuklarını da alarak ABD/NATO’ya meydan okudu. Hep bir ağızdan bağımsızlık yemini eden vatanseverler, “ABD ve İsrail yenilecek. Türkiye bölünmeyecek. NATO kovulacak. Trump’ın üsleri Akdeniz’e gömülecek.” dedi.

Türkiye’yi tehdit eden NATO tatbikatı yarın 30 kilometre ötemizdeki Yunanistan’ın Dedeağaç kentinde başlayacak. Sınırımızdaki namlular, 9 Mayıs’a kadar Türkiye’ye dönük olacak. Hükümetin ‘Türkiye’ye tehdit yok, NATO tatbikatı değil’ diyerek perdelemeye çalıştığı bu taarruz tatbikatına sadece Vatan Partisi karşı koydu. “Türkiye uyuma!” diyerek günlerdir ülkemize dönen namlulara dikkat çeken Vatan Partisi, mücadeleyi eyleme döktü. Vatan Partisi’nin dün Edirne’de düzenlediği eylemde binlerce yurttaş, NATO’ya göğsünü gererek vatanını savunma kararlılığını bir kez daha ilan etti.

Edirne Eski Cami önünde toplanan vatandaşlar, Saraçlar Caddesi’nden yürüyerek Postane önüne geldi. Eyleme Türkiye Gençlik Birliği üyeleri de katıldı, yürüyüş korteji gençliğin enerjisiyle yeri göğü inletti. Türk bayrakları taşınan yürüyüşte, “Trump’tan dost çakaldan post olmaz”, “Trump’ın güçleri Ege'ye gömülecek”, “Ankara uyuma NATO sınırda”, “NATO'ya hayır tam bağımsız Türkiye”, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi”, “Akdeniz NATO'ya mezar olacak”, “Ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye”, “Diren Filistin Türkiye seninle”, “Çuvalı geçirdik denize de dökeriz” sloganları atıldı. Edirne halkı da eyleme destek verdi, yürüyüş boyunca dükkanlarındaki esnaf kapılarının önünde çıkarak alkışlarla sloganlara eşlik etti.

Postane önüne gelindiğinde Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği liderleri, kurulan sahnede kitleyi selamladı.

“Hep birlikte burada bir yemin edeceğiz, NATO’ya ulaşacak, Washington’a ulaşacak; Türk Milleti olarak Edirne’den ses veriyoruz, yemin ediyoruz.” diyen Öncü Gençlik Başkanı Samet Kunt’un sözlerini, binlerce vatansever de hep bir ağızdan tekrarladı:

“Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Kıbrıs’ta, Suriye’nin kuzeyinde, Filistin’de, ABD ve İsrail yenilecek. Türkiye bölünmeyecek. NATO kovulacak. Trump’ın üsleri Akdeniz’e gömülecek. Başaracağız. Başaracağız. Başaracağız. Ya istiklal ya ölüm! Tam bağımsız Türkiye!”

‘ÜNİVERSİTELERİN, LİSELERİN SESİNİ GETİRDİK’

Daha sonra sözü alan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin de alana gelen vatanseverlere seslendi. Üniversitelerden, liselerden Türk gençliğinin sesini Edirne’ye taşıdıklarını söyleyen Çetin, şöyle konuştu:

“Edirnemizin bağrından yetişmiş inkılabın büyük teşkilatçısı Talat Paşa'yız, Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa'ya ‘Paşam eğer siz mandayı kabul ederseniz, sizi de reddederiz!’ diyen Tıbbiyeli Hikmet’iz, 68'in baharında ‘NATO'ya Hayır’ bayrağını üniversitelerden göndere çekenleriz, ABD 6. Filosu’nu Dolmabahçe'de denize dökenleriz, Samsun'dan Ankara'ya ‘Tam Bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal Yürüyüşçüleriyiz’, topraklarımızı kirleten ABD askerlerinin başına vatanımızın 7 ayrı köşesinde çuval geçiren Türk gençliğiyiz!

‘AKDENİZ’DE BOĞULACAKSINIZ’

“Bu yemin tam bağımsızlık yeminidir. Bu yemin değişmez, bu sözden vazgeçilmez. Tam bağımsız Türkiye davasında bugüne kadar ABD'nin suç örgütü, dünyanın en büyük terör örgütü NATO nereden ülkemizi tehdit etse oradan karşısına dikildik. Bugün de tanklarıyla, toplarıyla, binlerce askeriyle sınır boylarımızdan Türkiye'ye silah çeken NATO'ya ve sahibi ABD'ye sesleniyoruz.

“Boyunuzdan büyük işlere kalkışıyorsunuz. Bu kadim toprakların bağımsız milli devletlerini, Türkiye'yi, İran'ı, Filistin'i, Suriye'yi, Irak'ı, Rusya'yı hedefe koyuyorsunuz. Karşı kıyılarımıza kurduğunuz askeri üslerinizle Akdeniz'de boğulacaksınız! Gazze'de bombalarınızla açtığınız çukurlara gömüleceksiniz!

‘GÖVDEMİZİ SİPER EDERİZ’

“Siz azgınlaştıysanız, siz tanklarınızı sınırlarımıza kadar sürüyorsanız cevabınızı Edirnemizden, hemen karşınızdan veriyoruz, bayrak gösteriyoruz, meydan okuyoruz! Gövdemizi siper ederiz, Mehmetçiğe omuzdaş oluruz, size o ‘Anında Müdahale’yi yaptırtmayız!

“Trump dostluğu masallarıyla Türk Milleti’ni uyutmaya kalkanlara da sesleniyoruz: İşte dostunuz Trump'ın silahları Edirnemizin üstüne dönmüş, işte bağlılık bildirdiğiniz NATO'nun askerleri sınırlarımıza gelmiş. Tarafınızı seçin, hem Trump'la dostluk hem İsrail'le düşmanlık masalı anlatamazsınız.

“Hemen başımızı sınırın ötesine çevirip baktığımızda ABD, İsrail ve NATO bayraklarını yan yana dalgalanırken görürsünüz. Bu meydanda da emperyalizme meydan okuyan Türk bayrağını görürsünüz. İşte düşman cephe, işte milli cephe! NATO'ya karşı, ABD ve İsrail'in küstah saldırganlığına karşı Türk gençliği burada, Türk gençliği ayakta! Türk Milleti'ni NATO'yu aklama yalanlarıyla uyutturmayacağız!”