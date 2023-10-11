Vatan Partisi'nden Ekonomik Krize Çözüm Önerisi

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı hükümetin girdiği ekonomik çıkmaza tepki gösterdi. “Emekli maaşları asgari ücretin altında olamaz” diyen Bursalı, partisinin çözümlerini sıraladı.

"Emekliler En Az Asgari Ücret Kadar Maaş Almalıdır"

"Krizin faturası tamamen milletimizin sırtına yıkılıyor. Bugün bu krizin en çok etkilediği kesimlerden biri de kuşkusuz emeklilerimizdir. Ak Parti hükümetinin yeni ekonomi politikaları vatandaşı çıkmaza soktu. Emekliler rasyonel politikalara dönüyoruz diyen hükümetin kestiği ağır faturanın altında kaldı.



Eylül ayı 4 kişilik ailenin açlık sınırı 13.334 TL olarak belirleniyor. 16 Milyon emeklimizin yaklaşık 9 Milyonu aylık 7500 TL emekli maaşı almaktadır. Yani emeklilerimizin yarısından fazlası, açlık sınırının altındadır. Bir ülkede Milletvekili maaşı 73.000 TL ise, emekli maaşı 7500 TL olamaz. Emekliler en az asgari ücret kadar maaş almalıdır"

Vatan Partisi 'Bir Kereye Mahsus Olan 5 Bin TL' Kararına Tepki Gösterdi

"Türkiye için çalışan ter döken ve emekli olduktan sonra daha insanca yaşamak isteyen insanlarımıza sadaka reva görülemez. Emeklilerimizin onurunu, kişiliğini, insanca yaşamasını savunuyoruz. Buradan Ak Parti hükümetine sesleniyoruz. Sadaka mı veriyorsunuz emeklilerimize? Bu sadakayı mı reva görüyorsunuz?"

"Üretim Devrimi Uygulanmadan Milletimizin Refahı Artırılamaz"

"40 yıldır Türkiye’yi borca batıran ve krizin bütün yükünü emekçilerimizin, emeklilerimizin sırtına yıkan bu sistem bitmiştir. Kimse emeklilerimizi sadakaya muhtaç edemez. Vatan Partisi yalnız ücret artışını değil, emeklilerimizin ve bütün halkımızın refahını yükseltmek için üretim devrimi diyor. Üretim artarsa yalnız ücretler değil, evlere giren maaş sayısı artar, herkesin oğluna, yeğenine, torununa iş bulunur, üretim artarsa işsiz kalmaz, üretim artarsa bölüşülecek kaynaklar çoğalır."

"Çözüm Vatan Partisi'nin Programında"

"Buradan emeklilerimize de sesleniyoruz. Bakın hepsi size sadakayı reva görüyor. Bu sadaka ekonomisine boyun eğmeyin. İktidarıyla muhalefetiyle sizi sadakaya mecbur bırakan sistem Partilerine oy vermeyin. Sizlere bu sistemin içinde köklü çözüm yok ancak sadaka var. Vatan Partisi, köklü çözümün partisidir. Bütün emeklilerimizi Vatan Partisi’ne davet ediyoruz."